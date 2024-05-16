Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan gençlere tavsiye - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan gençlere tavsiye

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'dan gençlere tavsiye

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bir işi başarmak için yaşın önemli olmadığını vurgulayarak, gençlere potansiyellerini örselememeleri konusunda çağrıda bulundu. Gezeravcı, Türk milletinin pratik zekasının en büyük fark olduğunu belirterek, gençlere potansiyellerini kullanmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri için cesaret vermeye çağırdı.

16.05.2024 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bir işi başarmak için 60'lı yaşları beklemenin gerekmediğini belirterek, "Lütfen potansiyelleriniz konusunda kimsenin sizin potansiyelinizi örselemesine müsaade etmeyin." dedi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen "EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi" İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ün moderatörlüğünde "Ulaştırmada AR-GE İnovasyon ve Teknoloji" paneli gerçekleştirildi.

Panele, ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitü Müdürü Tolgahan Kaya konuşmacı olarak katıldı.

Mehmet Çelik, konuşmasında, ASELSAN'ın ulaştırmaya yönelik geliştirdiği çözümlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Çelik, iş modellerinin sürekli yenilenmesinin, günümüzün rekabetçi ortamının olmazsa olmaz gerekliliği haline geldiğini söyledi.

AR-GE'nin yenilik sürecinin anahtarı olduğuna işaret eden Çelik, bu hususta teknoloji geliştiren her paydaşa görevler düştüğünü dile getirdi.

Ruşen Kömürcü ve Tolgahan Kaya da kurumlarının çalışmalarına ilişkin bilgileri katılımcılarla paylaştı.

"İnsanımızın en büyük farkı pratik zekası"

Panel sonrasında Alper Gezeravcı da etkinlikte konuşma yaptı. Gezeravcı konuşmasında, Türkiye'nin yüzyıllardır dünyanın en zorlu jeopolitik konumlarından birinde 16 devletin yıldızını parlatarak çok büyük badirelere göğüs germiş ve bu badireleri kalıtsal olarak bünyesinde muhafaza eden bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'ye tarihin bıraktığı en büyük mirasın pratik zeka olduğuna dikkati çeken Gezeravcı, "Her alanda mütevazı olmak insanı yücelten hususlardan bir tanesidir. Ancak bu konuda mütevazı olamayacağım. Bizim insanımızın, bizim milletimizin yurt dışına adım attığınızda dışarıdaki insanlardan en büyük farkı pratik zekasıdır. İş ne zaman sıkışıyor, ne zaman daralıyor ne zaman rutinin dışına çıkıyor bizim insanımız o pratik zekasını düşünme ihtiyacı dahi olmaksızın sanki bir vücut refleksi gibi ortaya koyuyor. Rutini herkes yapar ama önemli olan iş acil duruma girdiğinde reaksiyon gösterebilecek bünyeye sahip olmak. Bu açıdan milletimizin potansiyelinden son derece mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Uzay misyonları başka milletlerin çocuklarının hayaliydi"

Uzay yolculuğu için nasıl bir başvuru sürecinden geçtiğini anlatan Gezeravcı, çocukluk yaşlarından itibaren pilot olmayı ve göklere erişmeyi hayal edebiliyorken uzay söz konusu olduğunda çekimser kaldığını belirtti. Gezeravcı, "Çünkü benim zihnimde o güne kadar insanlı uzay misyonları ve astronot olmak başka ülkelerin ve başka milletlerin çocuklarının hayaliydi. Bir şeyi hayal edebilmek güzel ama hayal aleminde yaşamak bambaşka bir şey. Dolayısıyla başka milletlerin çocuklarına ait olduğunu düşündüğüm bir hayale adım atmaktan her zaman imtina ettim." diye konuştu.

Gezeravcı, hayallerini gerçekleştirmeleri için gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Bir işi başarmak için 60'lı yaşları beklemeye gerek yok. Lütfen potansiyelleriniz konusunda kimsenin sizin potansiyelinizi örselemesine müsaade etmeyin. Biz hakikaten potansiyeli yüksek bir milletiz ama sıkıntımız, etrafımızda sahip olduğumuz potansiyeli örselemeye çalışan art niyetin ve kötü zihniyetin çok fazla tezahür etmesi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Alper Gezeravcı, Türkiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan gençlere tavsiye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:01:56. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan gençlere tavsiye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement