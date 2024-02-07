Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ISS'den dönüş yolculuğu canlı olarak izlenebilecek - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ISS'den dönüş yolculuğu canlı olarak izlenebilecek

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı\'nın ISS\'den dönüş yolculuğu canlı olarak izlenebilecek

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğu canlı olarak izlenebilecek. Axiom Space'in paylaşımına göre, Gezeravcı'nın ISS'den ayrılması ve Dragon kapsülünün ayrılışı canlı yayınlarla takip edilebilecek. Canlı yayınlar Anadolu Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansı'nın sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde izlenebilecek.

07.02.2024 12:11  Güncelleme: 12:13
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya dönüş yolculuğuna ilişkin canlı yayınlar Türkiye saati ile (TSİ) 15.00'ten itibaren izlenebilecek.

Axiom Space'in, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatının ISS'den ayrılması çevrim içi olarak şirketin "axiom.space/live" hesabından takip edilebilecek.

Bu kapsamda kapının kapanmasına yönelik canlı yayın TSİ 15.00'te yapılacak. Dragon kapsülünün ISS'den ayrılış yayını ise TSİ 16.45'te başlayacak.

Öte yandan Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü için Axiom Space'in yapacağı canlı yayınlar, Anadolu Ajansı (AA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Uzay Ajansının (TUA) sosyal medya hesaplarından simultane çeviri eşliğinde canlı olarak izlenebilecek.

Kaynak: AA

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Alper Gezeravcı, Axiom Space, Türkiye, Dünya, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın ISS'den dönüş yolculuğu canlı olarak izlenebilecek - Son Dakika
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