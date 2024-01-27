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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı önünde poz verdi - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Türk bayrağı önünde poz verdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneyler yaparken Türk bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Gezeravcı, bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmanın gururunu ve onurunu dile getirirken, Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen Teknofest pozu da kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu\'nda Türk bayrağı önünde poz verdi
27.01.2024 - 00:32,  Güncelleme: 00:34
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TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Türk bayrağı önünde poz verdiği fotoğrafını paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneyler yapmaya devam eden Alper Gezeravcı, Türk bayrağı önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşırken, "Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor" dedi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin ilk astronotu olarak, Mersin Silifke'nin bir köyünden başlayıp gökyüzüne uzanan bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak, benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı. Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen Teknofest pozu da bana eşlik ediyor. İsterim ki bu ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın, geleceğe umut olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Alper Gezeravcı, Türkiye, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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