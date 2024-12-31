Türkiye\'nin İlk Astronotu Öğrencilerle Buluştu

Güncel

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kırklareli'nde öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Gezeravcı, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda öğrencilere, Türkiye Milli Uzay Programı ve insanlı ilk uzay misyonu hakkında bilgi verdi.

İnsanlı ilk uzay misyonunun 22 günlük bir macera için gerçekleştirilmediğini anlatan Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı bir gururu yaşamak, yaşatmak ve Türk milletinin gücünü, potansiyelini sonuna kadar ve limitsiz bir şekilde yaşayabilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk tarihinde gerçekleştirilen ilk görevin haklı gururunu öğrencilerle paylaşmayı lütuf değil bir borç olarak gördüğünü aktaran Gezeravcı, Türkiye'nin artık uzay alanında yapılacak çalışmalarda da güçlü bir ülke konumunda bulunduğunu ifade etti.

Gezeravcı, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde yapmış olduğu yatırımların çığır açtığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bizim hali hazırda uzayın resmi limiti olan 100 kilometreyi geçen roketlerimizde var. Gerek savunma sanayindeki ihtiyaçlarımızın testlerini gerçekleştirebilmek gerek uzaya erişim noktasında Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda olduğu gibi uzaya erişimde de bağımsızlığını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz uzay projesi çok ciddi bir seviyeye geldi. Türk astronot ve bilim misyonunda 10 hedefin içerisinde yer alan bir hedefti bu."

Programın ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan tarafından Gezeravcı'ya yağlı boya ile yapılan portresi hediye edildi.

Programa, Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun ile öğrenciler katıldı.