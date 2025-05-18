Türkiye'nin İlk Sualtı Kurtarma Köpeği: Zeyna - Son Dakika
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Türkiye'nin İlk Sualtı Kurtarma Köpeği: Zeyna

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Zeyna, Türkiye'nin ilk sivil sualtı kurtarma köpeği olarak eğitim alıyor, AFAD akreditasyonu bekliyor.

18.05.2025 09:36
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Türkiye'nin ilk sivil sualtı kurtarma köpeği Zeyna, görev için gün sayıyor

SKUT ekibinde görev yapan Zeyna can simidiyle suda arama kurtarma görevi yapacak

Sınavı geçerse AFAD akreditasyonu alıp sahaya inecek

Sudaki hedefi bulup havlayarak ekibi uyarıyor

ANTALYA - Antalya merkezli Suda Arama Kurtarma Derneği ekibinde sualtı arama kurtarma köpeği olarak yetiştirilen Zeyna, sahaya inmek için akreditasyon bekliyor. 8 yaşındaki Golden cinsi arama kurtarma köpeği Zeyna, Konyaaltı sahilindeki eğitimlerinde su üstü arama kurtarma görevlerini başarıyla tamamladı. Zeyna, Türkiye'de görev için eğitilen ilk sualtı arama kurtarma köpeği olarak kayıtlara geçerken, afetlerde, boğulmalarda ve su kazalarında kayıpların yerini tespit edebilmek için özel eğitim alıyor.

Zeyna'nın deniz üzerindeki performansı dikkat çekti

Antalya Konyaaltı Sahili'nde yapılan eğitim çalışmasında, Zeyna eğitmeni eşliğinde sahile gelip, üzerinde can simidiyle eğitmenin komutuyla suya atlayarak belirlenen noktaya doğru yüzdü. Su üstündeki hedefe başarıyla ulaşan Zeyna, hem kendisine bağlı can simidiyle kazazedenin su üzerinde kalmasını sağladı hem de havlayarak ekibini yönlendirdi. Eğitimde Zeyna'nın dalga ve akıntıya rağmen yönünü kaybetmeden görevine odaklandığı dikkat çekti.

Zeyna'nın eğitmeni SKUT üyesi Sinan Toprak, "Zeyna 8 yaşında dişi bir golden, çok oyuncu, sosyal bir köpek. Daha önce bot ve su üstü tatbikatlarında da yer aldı. Tepkileri çok iyi ve agresyonu yok. Dalgıçlık yaptığım için önceden suya alıştırmıştım. Suda gösterdiği başarı sayesinde bu alana yöneldik. Amacımız boğulma gibi olaylarda Zeyna'nın canlara ulaşması" dedi. Toprak, ayrıca Zeyna'nın SKUT'un beş yıldır faaliyet gösteren ekibinin bir parçası olduğunu da ekledi.

Köpekli kurtarma ekibi tamamlanıyor

Zeyna ile birlikte SKUT'un köpekli arama kurtarma biriminde iki eğitimli köpek daha bulunuyor. Kara arama kurtarma köpeği Tina ve hava koklama köpeği Bulut, farklı alanlarda kayıpların tespiti için eğitiliyor.

Tina'nın eğitmeni Harun Ülkü, 18 aylık olan köpeğin şu anda enkazda canlı arama eğitimi aldığını ve 15 Eylül'de akredite olmasının planlandığını söyledi.

Hava koklama köpeği Bulut'un eğitmeni Salih Doğramacı ise köpeğin doğada, ormanda, enkazda ve baygın kişilerin yerini tespit edebildiğini şu şekilde anlattı: "Her hafta tatbikat yapıyoruz. Hafta sonları arkadaşlarımızı ormanda saklıyoruz, Bulut da havlayarak yerlerini bildiriyor. Kazazedenin yanına ulaştığımız anda havlamayı kesiyor ve ödülünü alıyor."

"Bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz"

SKUT Başkanı Mustafa Bilyaz, sualtı köpeği projesinin Türkiye'de bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "Biz Suda Arama Kurtarma Derneği'yiz. Bu alanda çalışan köpeklerin yok denecek kadar az olduğunu fark ettik. Zeyna'yı bu amaçla eğitmeye başladık. Bugünkü eğitim çalışmasında da köpeğimizin su üstündeki başarısı bizi gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Derneğin kentsel arama kurtarma, doğa aramaları ve afet sonrası destek çalışmaları da yürüttüğünü hatırlatan Bilyaz, "Kahramanmaraş depreminde 24 gün boyunca sahadaydık. Şimdi köpekli arama kurtarma gibi alanları da bünyemize dahil ettik" dedi.

Zeyna'nın sınav tarihi bekleniyor

Zeyna'nın sahada görev alabilmesi için AFAD akreditasyon sürecinin tamamlanması gerekiyor. Henüz sınav tarihi belirlenmeyen Zeyna'nın yanı sıra Tina ve Bulut'un 4-8 Ekim 2025 tarihleri arasında akredite olması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin İlk Sualtı Kurtarma Köpeği: Zeyna - Son Dakika

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