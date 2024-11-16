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Türkiye'nin İlk VR Müzesi Açılıyor

Müzeverse, 19 Kasım'da İstanbul'da açılarak ziyaretçilere sanal gerçeklik deneyimi sunacak.

16.11.2024 21:46
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Geleneksel müze kavramını dönüştürmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik (VR) müzesi "Müzeverse", 19 Kasım'da UNIQ İstanbul'da açılacak.

Sanal içerik prodüksiyon şirketi VR Future ve Fransız sanal gerçeklik şirketi Excurio'nun işbirliğiyle kurulan müze, "Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır'ın Keşfi" adlı deneyimi sanatseverlerle buluşturacak.

VR Future Kurucusu Fahad Rehman, AA muhabirine, müzede sunulan sanal gerçeklik deneyimini ilk defa 2 yıl önce Paris'te tecrübe ettiğini belirterek, oluşturdukları deneyimle, bilinen yöntemlerin dışında bir hikaye anlatım tekniği kullandıklarını söyledi.

"Bu deneyimi yaşayanlar, beklentilerinin çok ötesinde bir durumla karşılaştıklarını ifade etti"

Uzun süredir Türkiye'de yaşadığını dile getiren Rehman, şöyle devam etti:

"Paris'teki tecrübemi bütün dünyaya yaymam gerektiğini düşündüm. Bunun için de ilk olarak Türkiye'yi seçtim. 3 yıldan fazladır Türkiye'nin farklı şehirlerinde sanal gerçeklikle ilgili farklı içerikler ürettik. Bu süreçte Türk insanının aslında bu türden teknolojilere ne kadar yatkın ve meraklı olduğunu görmüş oldum. Bunu görünce müzeyi burada açmaya karar verdik. Son 2 yıldır da ortağım Virgile ile müzenin burada açılması için büyük çaba harcadık. Müzeverse ile geleneksel hikaye anlatımının dışında, ziyaretçilerin kendilerini içinde hissederek anlatılan temayı yaşayabilecekleri bir form oluşturmak istedik. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum."

Yapmak istedikleri sanal gerçeklik modelini anlattıklarında, bu tecrübeyi yaşamayanların buradaki durumu hayal edemediklerini söyleyen Rehman, "Önceleri, 'Anlattığın bu şey nasıl yapılır?' ya da 'Buna gerçekten değer mi?' tepkileriyle karşılaştık. Bu deneyimi yaşayanlar, beklentilerinin çok ötesinde bir durumla karşılaştıklarını ifade ettiler. Bu da bizim doğru bir iş yaptığımızın göstergesidir. Deneyimde piramitleri seçmemizin nedeni ise Antik Mısır çağının herkes için evrensel bir anlama sahip olmasıdır. Bunun yanı sıra Antik Mısır'daki o yapılar, zamanın teknolojik gelişimine dair de bize farklı ve güzel hikayeler sunuyorlar. Bundan sonra farklı içeriklerle bu sanal yolculuğumuza devam edeceğiz." dedi.

"Senaristlerden dizaynırlara kadar çok büyük bir ekiple çalıştık"

VR Future Kurucu Ortağı Virgile Mangiavillano da Müzeverse'nin yeni nesil bir sanat biçimi olduğuna dikkati çekerek, müzenin ziyaretçilerini "eğlencenin geleceğini deneyimlemeye" davet ettiğini söyledi.

Müzenin aynı anda 100 kişiyi ağırlayabildiğini belirten Mangiavillano, "Arkadaşlarınızla benzer duyguları bir arada yaşayabileceğiniz bir ortam hazırladık. Sanatseverler yürüyerek, yaklaşık 45 dakika boyunca sosyal bir deneyim yaşayacaklar. Müzeyi en iyi anlatacak ifade, bir 'sanal gerçeklik' keşfidir. 7 farklı ülkede ödül kazanan bir sanal gerçeklik şirketi Excurio işbirliğiyle bu müzeyi Türkiye'de açmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Mangiavillano, Müzeverse'nin temel amaçlarından birinin "eğitim" olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu sanal gerçeklik modeliyle özellikle gençleri hem teknoloji hem de yeni sanat biçimi hakkında bilinçlendirmek istiyoruz. Bunu ifade etmek için de sloganımızı 'zamanda keşif' olarak belirledik. Bu deneyimi yaşayan insanların çoğu, daha önce sanal oyunlar oynadıklarını ama böyle bir deneyim yaşamadıklarını söylüyorlar. Senaristlerden dizaynırlara kadar çok büyük bir ekiple birlikte çalıştık ve bu yüzden müzeyi 'yeni nesil sanat formu' olarak anlıyoruz."

Kaynak: AA

istanbul, Türkiye, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'nin İlk VR Müzesi Açılıyor - Son Dakika

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