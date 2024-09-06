İsrail'de Türk-Amerikan Vatandaşı Öldürüldü

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Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun Ayşenur Ezgi Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından öldürülen Eygi'nin hem Türk hem de Amerikan vatandaşlığına sahip olduğunu, Türkiye'de de bulunduğunu, son dönemde hayatını ABD'de sürdürdüğünü kaydetti.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun olayla ilgili yerel makamlarla temas halinde olduğunu vurgulayan Keçeli, Eygi'nin başından vurulduktan sonra Rafidia Hastanesi'ne kaldırıldığı fakat kurtarılamadığı bilgisini paylaştı.

Keçeli, Eygi'nin cenazesinin nereye defnedileceğine ailesinin karar vereceğini belirterek, Türkiye'de defnedilmesine karar verilirse konsolosluk işlerini Türk Dışişleri Bakanlığının yapacağını bildirdi.

Benzer durumlarda genelde yerel makamlar tarafından otopsi yapıldığını ve yine benzer bir işlemin gerçekleştirileceğini tahmin ettiklerini kaydeden Keçeli, cenaze nakil işleminin 2-3 hafta sürebildiğini belirtti.