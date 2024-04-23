Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, kompozisyon yarışmasını kazanan çocuğa makamını devretti - Son Dakika
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, kompozisyon yarışmasını kazanan çocuğa makamını devretti

Türkiye\'nin Moskova Büyükelçisi, kompozisyon yarışmasını kazanan çocuğa makamını devretti

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasını kazanan Hakan Ahmet Mete'ye makamını temsili olarak devretti. Büyükelçilikte gerçekleşen törende, dereceye giren diğer çocuklar da Türkiye-Rusya ilişkilerine yönelik projelerini Büyükelçi Bilgiç'e anlattı. Hakan Ahmet Mete, bir günlüğüne de olsa büyükelçilik görevini üstlenmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye ve Rusya arasında kardeş şehirler projesi yapmak istediğini ifade etti.

23.04.2024 14:09  Güncelleme: 14:11
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Ben büyükelçi olsam" temalı kompozisyon yarışmasını kazanan 13 yaşındaki Hakan Ahmet Mete'ye makamına temsili olarak devretti.

Büyükelçilikte gerçekleşen törene bir süre önce düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren çocuklar aileleriyle katıldı.

Dereceye giren Yusuf Eymen Öztürk (12), Aylin Aydın (12) ve Gürbey Hakkı Arıkan (11) büyükelçi olmaları halinde Türkiye- Rusya ilişkilerine yönelik ne yapabileceklerini Büyükelçi Bilgiç'e anlattı.

Daha sonra Bilgiç, yarışmada en başarılı seçilen Hakan Ahmet Mete'ye koltuğunu temsili olarak devretti.

Makam koltuğuna oturan Mete, yaptığı konuşmada, bir günlüğüne de olsa bu göreve seçilmesinden çok büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Rusya gibi önemli bir devlette temsilci olmanın büyük sorumluluk olduğunu vurgulayan Mete, Türkiye ve Rusya arasında kardeş şehirler projesini yapmak istediğini dile getirdi.

Mete, "Erzincan ve Barnaul, Ufa ve Urfa kardeş şehirler olabilir. Ayrıca memleketim Gümüşhane'ye de Rusya'da bir kardeş şehir bulmak istiyorum." dedi.

Rusya'daki Türk çocukları arasındaki dayanışmayı kuvvetlendirmek için Rusya Türk Çocukları Topluluğu kurmak ve buna liderlik etmek istediğini kaydeden Mete, "Rusya'da iş insanlarının birliği var, Türk kadınlarının birliği var, neden Türk çocukları topluluğu olmasın?" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi, kompozisyon yarışmasını kazanan çocuğa makamını devretti - Son Dakika

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