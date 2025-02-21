Türkiye'nin Ocak Turizm Verileri

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(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Türkiye, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yaptı. 2025 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu" ifadesini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Ocak ayında 2,1 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi geldi

"Türkiye, 2025 yılına turizmde güçlü bir başlangıç yaptı. 2025 yılı Ocak ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 artarak 2 milyon 171 bin 118 oldu.

En çok ziyaretçi İran'dan geldi

Ocak ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 240 bin 643 kişiyle İran birinci, 203 bin 733 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci ve 165 bin 792 kişiyle Bulgaristan üçüncü oldu. Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan takip etti."