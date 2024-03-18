Karadağ Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyükelçisi iftar davetinde bir araya geldi

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Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ın iftar davetinde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'in yanı sıra ülkenin önde gelen isimleri bir araya geldi.

Kalkavan'ın ev sahipliğinde yapılan iftara, Karadağ Parlamentosu Başkanı Andrija Mandic, Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, Karadağ Başbakan Yardımcısı Aleksa Becic, bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Milatovic, burada yaptığı konuşmada, iftara katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "İslam inancı ve geleneği, Karadağ'daki çok kültürlülüğü, hoşgörü değerlerini, toplumumuzun zengin hazinesinin ayrılmaz bir parçasını temsil ediyor. Ramazan ayı, İslam inancına inananların kişisel fedakarlık yoluyla hayırseverliğe ve manevi barışa tanıklık ettikleri manevi yenilenme ve merhamet dönemini sembolize ediyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Kalkavan de tüm davetlilere iftara katıldıkları için teşekkür ederek, Karadağ'ın farklı kültürlerin bir arada barış içerisinde yaşadığı bir ülke olduğunu söyledi.

İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ise ramazanda paylaşmanın mutluluğunu gördüklerini, Karadağ'daki Müslümanların hem doğuda hem de batıda dostları bulunduğunu kaydetti.