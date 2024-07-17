Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

17.07.2024 15:58
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kur'an- Kerim tilaveti ve şehitlere dua edilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak başlanan programa elçilik personeli, Tahran'daki Türk kurumların temsilcileri ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, burada yaptığı konuşmada, hain darbe girişiminin üstünden 8 yıl geçtiğini hatırlatarak, söz konusu girişimin Türk halkı ve devletinin feraseti ve direnişiyle bertaraf edildiğini belirtti.

Halkın her kesiminden insanın darbe girişimine karşı koyduğunu hatırlatan Kırlangıç, "15 Temmuz hem tarihimizde çok önemli bir dönüm noktasıdır hem de darbeler tarihinin sayfalarının tamamen tarihin raflarına kaldırıldığı bir gündür. 15 Temmuz önceki darbelerden çok farklıydı ve çok kan döküldü. Bu hain darbe girişimine kalkışanlar kan dökmeyi göze almış kişilerdi." diye konuştu.

Milletin 15 Temmuz'da üzerine düşen görevini yaptığını ve devletin de milletle bütünleşerek hain darbe girişiminin akim kaldığını vurgulayan Kırlangıç, şöyle devam etti:

"Bundan sonra böyle bir planlamayı bir kez daha yapacak olanların bin kere düşünmesi gerekecektir. Milletin tavrını hesaba katmak zorunda kalacaklardır. Bir dahaki durumda halkın tavrının daha sert olacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Şehitlere rahmet ve halen tedavi gören gazilerine şifalar dileyen Kırlangıç, "Bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimiz var. Şehitlerimizin yakınlarına sabırlar, tahammüller diliyorum. Onların ailelerine ve çocuklarına hayırlı gelecekler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük bir badirenin atlatıldığını belirten Kırlangıç, "Bu bilinç içerisinde bizlerin de bir parçası olduğu devlet kurumlarımızın üzerine düşen görevi yapmaya daha fazla gayret etmemiz gerektiğini en başta kendim olmak üzere vurgulamak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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