Türkiye\'nin Uzay Roketi: Şimşek-2

TOLGA YANIK-ABDULKADİR GÜNYOL - Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Şimşek-2 Uydu Fırlatma Aracı'nın kendi motor, navigasyon ve ileri malzeme teknolojileriyle 1,5 tonluk bir uyduyu veya faydalı yükü uzaya taşıyacağını belirterek, "Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme" dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

Roketsan Genel Müdürü İkinci, IDEF 2025'te Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Masası'na konuk oldu.

IDEF 2025'te tanıttıkları 300 ER füzesine ilişkin İkinci, "300 ER füzesi, mevcut SİHA etki alanımızı katbekat artırıyor. Diğer SİHA'ların şu anda erişemeyeceği bir avantaj sağlıyor." ifadesini kullandı.

İkinci, Türkiye'nin uzay yarışında "ben de varım" diyen bir ülke olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu uzay yol haritasında Türkiye'nin en önemli hedeflerinden bir tanesi uzaya bağımsız erişimini sağlayacak olan teknolojileri geliştirmesi. Türkiye uzun zamandır uydu teknolojilerine yatırım yapıyor, uydularını kendi işletiyor." dedi.

Türkiye'nin bu uyduları uzaya taşıyacak olan teknoloji tarafında da hamleler yapmak istediğini anlatan İkinci, şunları kaydetti:

"Eğer uzayla ilgili teknolojilerde bir yer sahibi olmak istiyorsanız uzaya bağımsız olarak erişiminizi sağlayacak olan bu teknolojiler çok kıymetli çünkü kimse sizin kritik faydalı yüklerinizi işine gelmediği durumda uzaya taşımak zorunda değil. Başkasının platformlarına güvenerek yapmış olduğunuz çalışmalar sizi yarı yolda bırakabilir. Türkiye'nin uzayda oyuncu olabilmesi için uydularımızı, faydalı yüklerimizi taşıyacak olan platformları kendi geliştirmesi bundan sonraki aşamalarda çok büyük avantaj. Dünya ticari uydu taşımacılığında SpaceX'in çok ciddi bir şekilde yoğun bir programı var. O programa dahil olup bir şeyi taşıtabilmek bile yıllarca beklemenizi gerektirebiliyor."

"Şimşek-2 Türkiye açısından çok büyük bir gelişme"

İkinci, beklemeden çalışmalara devam etmek gerektiğini vurgulayarak, bu açıdan IDEF 2025'te tanıttıkları Şimşek-2 Uydu Fırlatma Aracı'nın çok önemli olduğunu söyledi.

Şimşek-2'nin kendi motor, navigasyon ve ileri malzeme teknolojileriyle 1,5 tonluk bir uyduyu veya faydalı yükü uzaya taşıyacağına işaret eden İkinci, bunun Türkiye açısından çok büyük bir gelişme olduğunu ifade etti.

İkinci, uzay teknolojilerinde Türkiye'yi ön sıralara taşımak isteyen bir mühendislik ekipleri olduğunu ve bu gelişmelerin onlar içinde çok büyük bir motivasyon olduğunu dile getirdi.

Uzay teknolojilerinin her ülkenin en kritik teknolojileri arasında yer aldığına değinen İkinci, "Bugünden bu yarışın içerisinde yer alıyor olmak, mühendislik gücümüzün, altyapımızın, deneyimimizin oluşması, olgunlaşması ve geleceğe hazırlanması açısından da çok kritik, çünkü uzay teknolojileri konusunda insan yetiştirmemiz lazım. Şimşek-2 projesi bu açıdan da çok kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

"Roketsan'ın seri üretim kabiliyetleri katbekat arttı"

İkinci, METE füzesiyle ilgili soruya ilişkin METE'nin dünyanın en küçük füzelerinden bir tanesi olduğunu belirterek, lazer güdümlü olarak nokta hassasiyetle hedefi vurabildiğini söyledi.

Küçük bir füze yapmanın büyük füze yapmaktan bazen çok daha zor olduğunu anlatan İkinci, "METE çok kabiliyetli bir füze. METE ilk çıktığında özellikle meskun mahallelerde çok ciddi tehdit olduğunda o tehditleri bertaraf etmek için dronların üzerine entegre ederek kullanmayı uygun gördük. Bununla ilgili denemeler çok başarılı bir şekilde sonuçlandı." dedi.

İkinci, METE'nin daha sonra HAVELSAN'ın yaptığı BARKAN aracının üzerine entegre edildiğini ve atışlar yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsansız kara araçları, insansız deniz araçları, insansız döner kanat araçların hepsinde METE başarılı bir silah entegrasyonu olarak o platforma çok basit, ucuz ve hafif bir silah entegrasyonu şansı veriyor. IDEF 2025'te sergilediğimiz köpek uygulaması da aslında kara tarafında özellikle girilmesi tehlikeli olan bölgelerde silahlı kuvvetlerimize herhangi bir askerimizin canını tehlikeye atmadan girip o bölgede bir tehdit varsa ona nokta vuruşu yapabilecek bir kabiliyeti getiriyor. METE'nin kabiliyeti çoklu platformlarda bize güdümlü füze atma yeteneğini kazandırıyor."

Roketsan'ın kazandığı parayı tamamen AR-GE ve üretim altyapılarına yatırdığına değinen İkinci, "Son yıllarda yapmış olduğumuz yatırımlarla Roketsan'ın seri üretim kabiliyetleri katbekat arttı. Her geçen gün de yeni üretim hatları ve altyapıları devreye alıyoruz. Roketsan ciddi bir büyüme içerisinde. Bu büyüme seri üretim olmadan yapılacak bir şey değil." dedi.

İkinci, bir iş ortaklığı programları olduğuna işaret ederek, "Bizimle hareket eden birçok iş ortağımızı da bizimle büyümesi için motive ediyoruz. Ekosistemle büyüdüğünüz zaman sağlıklı ve rekabetçi bir şekilde dünya pazarlarında payınızı artırabiliyorsunuz. 2 binin üzerinde tedarikçimiz var. 500'e yakını çok aktif tedarikçi, 100'e yakını da stratejik tedarikçimiz. Stratejik tedarikçilerimiz Roketsan'ın organik bir parçası gibi." ifadesini kullandı.

"Roketsan'ın sahadaki ürünlerinin başarısı arttıkça ilgi de artıyor"

IDEF 2025'te özellikle ihracat sözleşmelerinde ciddi imzalar attıklarını belirten İkinci, uluslararası sözleşmelerin büyüklüğüne bakıldığında yüz milyonlarca dolar değerindeki sözleşmeyi IDEF'te hayata geçirdiklerini söyledi.

İkinci, sözleşmelerin geçmişi olduğunu hatırlatarak, IDEF 2025'te nihai noktayı koymuş olmanın sevindirici olduğunu söyledi.

Roketsan'ın ihracatının çok hızlı büyüdüğünü vurgulayan İkinci, "Uluslararası delegasyonların da ilgisi çok yüksek. IDEF'e gelip bizimle konuşmayan uluslararası bir delegasyon yoktur. Hepsi de Roketsan'la iş yapma noktasında çok güzel geri bildirimler verdiler. Daha önce temasımız olmayan ülkelerle, müşterilerle, silahlı kuvvetlerle burada bir araya gelme fırsatı yakaladık. Roketsan'ın sahadaki ürünlerinin başarısı arttıkça ilgi de artıyor." dedi.

İkinci, Roketsan'ın savunma sanayisinde yeni teknolojileri en hızlı adapte eden kurumlardan biri olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Diğer büyük şirketler gibi ataleti yüksek bir kurum değiliz. AR-GE'ye, hızlı üretime, sahaya ürün vermeye dayalı bir zincirimiz, dinamik bir yapımız var. Yaş ortalamamız 30 civarında. Çok dinamik, hızlı hareket edebilen bir ekibimiz var. Trendi sürdürebilirsek inşallah Roketsan önümüzdeki dönem içerisinde Türk savunma sanayisiyle beraber dünyanın en önemli savunma şirketleri arasında yerini alacak."

"Savunma sanayisinde önde olan ülkelerin yöneticileri Türk savunma sanayisinin gelişimini anlamaya çalışıyor"

Roketsan'ın başarılarının sadece Türkiye'nin değil, yüzünü Türkiye'ye dönmüş olan Müslüman coğrafyanın ve Türk coğrafyasının da sevinci olduğunu belirten İkinci, "Bizim başarılarımız onların güvenliği için de çok önemli. Bizimle hareket eden ülkelerden çok olumlu geri bildirimleri görüyoruz. Türkiye'nin bu güçlenmesinden rahatsız olan çevreler de var. Onlar da rahatsız olsunlar, o da bizim için bir başarı." diye konuştu.

İkinci, Türk savunma sanayisinin bir dünya markası haline geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunu sadece biz söylemiyoruz, savunma sanayisinde önde olan ülkelerin yöneticileri bile Türk savunma sanayisinin bu gelişimini anlamaya çalışıyor. NATO toplantılarında, uluslararası savunma fuarlarında bize gelen sorular genelde 'Bu kadar teknolojiyi nasıl hızlı adapte edebildiniz? Nasıl bu başarıyı elde edebildiniz?' şeklinde. Bu merak uyandırıyor, bizim için sevindirici."

IDEF'in Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini gösterdiği en önemli platformlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan İkinci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada tanıtmış olduğumuz yeni teknolojiler bize hem uluslararası pazar payı anlamında hem de iş birliktelikleri anlamında çok ciddi katkı sağlıyor. IDEF'e uluslararası katılımcı sayısının katlanarak arttığını görüyoruz. Bu da Türk savunma sanayisi ürünlerine ilginin arttığının en net göstergelerinden bir tanesi. Ulusalda da buraya ilgi çok fazla çünkü halkımız da savunma teknolojilerine çok meraklı. Bugün ve yarın halk günü, halkımızın da gelip buradaki ürünlerimizi görmeleri için onları davet ediyorum. Türk vatandaşının göğsünü kabartan teknolojileri burada görmek mümkün."

(Bitti)