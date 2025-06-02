Türkiye-Rusya-Ukrayna Toplantısı Başladı

(ANKARA) - Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Türkiye-Rusya- Ukrayna toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda başladı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri, üçlü bir toplantının ikinci turu için bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda bir araya geldi. Toplantı öncesinde Çırağan Sarayı'nda yoğun güvenlik önleminin alındığı bildirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya yoğun ilgi gösteren çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu, sabahın erken saatlerinde görüşmeyi izlemek amacıyla Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nın bahçesinde yerini aldı. Basın mensuplarının yayın yapması için sarayın bahçesinde alanlar ayrıldı.

Çırağan Sarayı'na ilk olarak saat 11.00'de Dışişleri Bakanı Fidan ve beraberindeki Türk heyeti geldi. Daha sonra Rus heyeti ve ardından Ukrayna heyeti de alana teşrif etti.

Türkiye-Rusya-Ukrayna arasındaki toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında başladı. Toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.