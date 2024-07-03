Türkiye, Suriye'deki İnsani Trajedi Karşısında İlkeli Tutumunu Sürdürüyor - Son Dakika
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Türkiye, Suriye'deki İnsani Trajedi Karşısında İlkeli Tutumunu Sürdürüyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında başlangıçtan bu yana ilkeli tutum sergilediğini belirterek, ulusal güvenliğe yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceğini açıkladı. Türk dış politikasının temel prensiplerinin uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet olduğu vurgulandı. Ayrıca, siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılmasının kabul edilemez olduğu ifade edildi ve Türkiye'nin bölgede huzur ve istikrar adası olmayı başardığı, savunma yeteneklerini geliştirdiği ve terörle mücadelede sınır ötesinde de etkin olduğu belirtildi.

03.07.2024 08:43
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Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Türkiye'nin Suriye'deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında başlangıçtan bu yana ilkeli tutum sergilediği belirtilerek, "Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, Türkiye'nin Orta Doğu ve Suriye politikası ile bağlantılı olarak ortaya atılan iddialar hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Türk dış politikasının devletin ve milletin çıkarlarını esas aldığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bu anlayışla güçlü tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu Orta Doğu'da barış, istikrar ve refahın tesisini hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada, bu siyasetin oluşturulmasında temel prensiplerin uluslararası hukuk, insani değerler ve küresel adalet arayışının olduğu vurgulanarak, "Türkiye, Suriye'deki iç kargaşa neticesinde yaşanan insani trajedi karşısında da başlangıçtan bu yana ilkeli bir tutum sergilemiştir. Dış politikasını milli menfaatleri doğrultusunda güncelleyen ülkemiz, ulusal güvenliğimize yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri almaktan da çekinmemektedir." ifadelerine yer verildi.

"Demokrasilerde yapıcı eleştirilerle dış politikaya katkı sağlamanın mümkün olduğu" kaydedilen açıklamada, bununla birlikte, "siyasi rant uğruna gerçeklerin çarpıtılması ve ideolojik bağnazlığa dayalı ithamlarda bulunulmasının" bu kapsamda değerlendirilemeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Orta Doğu ve Suriye politikamıza yönelik ortaya atılan iddialar, herhangi bir analitik nitelik taşımadığı gibi temel tarih bilgisinden dahi yoksundur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin yıllardır "taammüden ateş çemberine dönüştürülmüş bir coğrafyada huzur ve istikrar adası olmayı" başardığı vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bölgede yaşanan savaşların dışında kaldığı gibi milletin huzur ve güvenliğini perçinlediği, refahını artırdığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu süreçte savunma yeteneklerini de geliştirdiğine, kendi coğrafyasında akamete uğrattığı terörle sınır ötesinde de mücadele edebilir hale geldiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu gerçekleri görmezden gelerek salt siyasi rant amacıyla mesnetsiz ithamlarda bulunan kesimlerin, bölgemize nüfuz etmeye çalışan egemen güçlerin vekilleri haline geldikleri de gözden kaçırılmamalıdır. Dış politikadaki adımlarımızı, devletimizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye, Suriye'deki İnsani Trajedi Karşısında İlkeli Tutumunu Sürdürüyor - Son Dakika

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