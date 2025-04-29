Türkiye\'nin Üç Deniz Girişimi\'ne yaptığı stratejik ortaklık başvurusu kabul edildi

Türkiye'nin, Polonya ve Hırvatistan'ın girişimleriyle kurulan, Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz'i içeren, eski ve yetersiz enerji, dijital ve fiziki ulaştırma altyapısına sahip Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin altyapılarını ve bağlantısallığını güçlendirmeyi amaçlayan Üç Deniz Girişimi'ne yaptığı "Stratejik Ortaklık" başvurusu, 28-29 Nisan'da Varşova'da düzenlenen Girişim'in 10'uncu Zirvesi'nde kabul edildi.

VARŞOVA'DA DÜZENLENDİ

2015 yılında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve dönemin Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic'in girişimleriyle, Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz'i içeren, görece daha eski ve yetersiz enerji, dijital ve fiziki ulaştırma altyapısına sahip Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin altyapılarını ve bağlantısallığını güçlendirmeyi amaçlayan, sadece Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "Katılımcı Üye" olabildiği uluslararası bir platform olarak kurulan Üç Deniz Girişimi'nin Onuncu Zirvesi, 28-29 Nisan'da Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlendi.

3 FARKLI STATÜ BULUNUYOR

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Girişim içerisinde sadece AB üyesi ülkelerden oluşan "Katılımcı Üyeler" ( Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan), girişime mali destekte bulunabilecek ve/veya prestij kazandırabilecek ülkelerden oluşan "Stratejik Ortaklar" (AB Komisyonu, ABD, Almanya, Japonya) ile Ukrayna ve Moldova gibi ülkeleri dahil etmek üzere tasarlanan "Ortak Katılımcılar"dan oluşan üç farklı statü bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ

Üç Deniz Girişimi'nin 11 Nisan 2024 tarihinde Vilnius'ta düzenlenen Dokuzuncu Zirvesi'nde, Türkiye dahil altı ülke (Türkiye, Birleşik Krallık, Finlandiya, Karadağ, İspanya ve İsrail) özel konuk statüsünde katıldı. Varşova'da düzenlenen 10'uncu Zirve'de Türkiye'nin "Stratejik Ortaklık" başvurusu, üye ülkeler tarafından kabul edildi.Bakanlık yetkilisi, platformun Türkiye'nin enerji, ulaştırma ve dijital altyapı alanlarında tesisine çalışılan bağlantısallık projelerinde ikili düzeyde sürdürdüğü işbirliklerinin çok taraflı bir arenada ele alınmasını sağlayacağını kaydetti. Girişim kapsamında Türkiye'nin de öncelik verdiği ekonomik büyüme, yeni altyapı yatırımları ve enerji güvenliğinin öne çıkarıldığını belirten yetkili, "Bu bağlamda, Ukrayna'nın yeniden imarı ve altyapının iyileştirilmesi de bu platformun ana gündem maddelerinden biri olacaktır. Ayrıca, somut projelerle ilerleme sağlanması amacıyla anılan girişimin bir diğer önemli boyutu da özel sektörle sağlanan etkileşim olup, her Zirve paralelinde bir de İş Forumu düzenlenmektedir" ifadelerini kullandı.'nin