Türkiye ve Ermenistan'dan İkili Görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Taraflar, karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.