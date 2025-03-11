Türkiye ve IKBY Eğitimde İşbirliğini Artırıyor - Son Dakika
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Türkiye ve IKBY Eğitimde İşbirliğini Artırıyor

TMV Başkanı Özdil, Türkiye ile IKBY arasındaki eğitim alanındaki işbirliğinin güçleneceğini duyurdu.

11.03.2025 04:16
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Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, eğitim alanında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Türkiye arasındaki işbirliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

TMV Başkanı Özdil'in katılımıyla Uluslararası Maarif Erbil Okullarında düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Erbil Valisi Ümit Hoşnav, Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri, IKBY'li yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Özdil, burada yaptığı konuşmada, "Erbil'in bizim kalbimizde çok özel bir yeri var çünkü Irak'taki ilk okulumuz. 2018'den beri burada Erbilli gençlerin geleceğe hazırlanmasına destek olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eğitim alanında IKBY ile Türkiye arasındaki işbirlikleri artarak devam edecek." diyen Özdil, hem Erbil hem Bağdat'taki faaliyetlerden şu anda çok memnun olduklarını, gelecekte hem bunun kalitesini hem de sayısını arttırmayı ve önümüzdeki yıldan itibaren daha fazla şehirde ve daha fazla gençle birlikte yola devam etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Özdil, TMV'nin 55 ülkede 55 bin üzerinde öğrenciye hizmet verdiği ve 500 kadar eğitim kurumu olduğunu hatırlatarak, 8 buçuk yılın sonunda dünyanın en yaygın 5 uluslararası okul zincirinden biri olduklarının altını çizdi.

Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ın ardından Erbil'deki görüşmelerine ilişkin konuşan Özdil, şunları söyledi:

"Erbil'deki temaslarımız da çok iyi geçti. Büyük bir teveccühle karşılandık ve eğitim alanında IKBY ile Türkiye arasındaki işbirliklerinin artarak devam edeceğini ve ilişkinin çok boyutlu olarak derinleşeceğini bugün anlamış oldum. Bütün muhataplarımıza da çok teşekkür ediyorum.

Erbil'de ikinci bir kampüs için hazırlıklarımız devam ediyor. Musul ve Basra'da da yakında inşallah Maarif Okullarını hayata geçirmiş olacağız. Zamanla inşallah daha güçlü bir şekilde, ihtiyaç olan her yerde Iraklı gençlerin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

"IKBY makamları Maarif Vakfının Erbil'deki mevcudiyetinden memnuniyet duyuyor"

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, (TMV), Türkiye Cumhuriyeti'nin, milletimizin değerlerini evrensel eğitim ilkeleriyle bütünleştiren, çok başarılı bir kurum haline geldi. Hepimiz, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak iftihar ediyoruz. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatları olarak, nerede olursa olsun, Maarif Vakfının faaliyetlerine destek olmaya, yol açmaya, sorunları çözmeye olabildiğince omuz vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Özdil'in Erbil'deki temaslarda üst düzey kabul gördüğünü belirten Başkonsolos Topçu, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Eğitim Bakanı, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu ve Bölge Bakanı Aydın Maruf ile çok kıymetli görüşmeler yapıldığını kaydetti.

Topçu, Özdil'in Erbil ziyaretine ilişkin şöyle konuştu:

"Özellikle Sayın Neçirvan Barzani ve Sayın Eğitim Bakanıyla olan görüşmelerde IKBY makamları Maarif Vakfının eğitim gibi son derece stratejik bir sektörde, geleceğe yatırım yapılan bir sektörde, sağlayabileceği katkılara açık olduklarını, bunları destekleyeceklerini, Maarif Vakfının Erbil'deki mevcudiyetinden büyük memnuniyet duyduklarını ve daha fazla öğrencinin Maarif Vakfında öğrenci olmasını istediklerini söylediler.

"Çok güzel planlar var, (Erbil'de) ikinci bir okulun açılması, Süleymaniye'de bir arsa var, onun üzerinde de bir okul şartlar el verdiği takdirde kurulabilir. Keza Duhok'da yeniden bir okul açılması gündeme gelebilir."

Öte yandan, IKBY Başkanlığından Özdil ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Erbil'deki görüşmesine ilişkin de yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye Maarif Vakfı'nın projelerinin geliştirilmesine tam desteğini ifade eden Barzani'nin, karşılıklı iş birliği potansiyeli ve Türkiye'nin başarılı eğitim uygulamalarından yararlanmanın faydalarının altını çizdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye, Eğitim, Güncel, Erbil, Dünya, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve IKBY Eğitimde İşbirliğini Artırıyor - Son Dakika

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