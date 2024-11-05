Türkiye ve IKBY İlişkileri Görüşüldü

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile ikili ilişkiler ve seçim sonrası hükümet kurulum sürecini ele aldı.

KYB'nin resmi internet sitesi PUK Media'da yer alan habere göre, Başkonsolos Topçu ve IKBY Başbakan Yardımcısı Talabani Erbil'de bir araya geldi.

İkili ilişkiler ve seçim sonrası sürecin ele alındığı görüşmede, seçim sonrası yol haritası, hükümetin kurulması için atılacak adımlar ve bölgenin son durumuyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Talabani, IKBY'de reform için özel plan ve programları olduğunu belirterek, sorunların ve eksikliklerin giderilmesi için ortaya koydukları çabaları devam ettireceklerini ifade etti.

Topçu da Türkiye ile IKBY arasında muhtelif alanlardaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.