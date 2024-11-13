Türkiye ve Kongo'dan Eğitim Anlaşması - Son Dakika
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Türkiye ve Kongo'dan Eğitim Anlaşması

Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti, eğitim iş birliği anlaşması imzaladı. Teknoloji ve mesleki eğitim vurgusu yapıldı.

13.11.2024 20:19
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Türkiye ve Kongo Cumhuriyeti arasında 'Eğitim İş Birliği Anlaşması' imzalandı

ANKARA - Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında eğitim alanında işbirliğini içeren 'Eğitim İş Birliği Anlaşması', Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Kongo Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis Christel Sassou-N'Guesso'nun katılımıyla imzalandı. Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitimde teknolojik altyapı ve içerik geliştirme konularında önemli adımlar attığını vurgularken, Sassou-N'Guesso ise mesleki eğitimin geliştirilmesinin iki ülke işbirliği açısından kilit bir alan olduğunu belirtti.

Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında eğitim alanında işbirliğini içeren 'Eğitim İş Birliği Anlaşması'nın imza töreni Milli Eğitim Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile beraberindeki heyet ve Kongo Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis Christel Sassou-N'Guesso ve beraberindeki heyetin katıldığı imza töreninde, Bakan Tekin, "Biz yaklaşık 18 milyon öğrencim, 1 milyon 250 bin öğretmen ve 100 bine yüz bine yakın okul düzeyin olan bir bakanlığız. Gerek eğitim yapılarının inşasında gerek eğitim yapılarının teknolojik altyapıyla donatılmasında ve gerekse de eğitim içerikleri konusunda özellikle Cumhurbaşkanımızın, Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde çok önemli adımlar attık. Ayrıca başta mesleki ve teknik eğitim olmak üzere birçok eğitim alanında da çok farklı ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte adımlar attık" dedi.

"En ücra köşemizdeki okullarımız bile dünyanın en büyük eğitim bilişim platformlarının bir tanesine istedikleri an ulaşabiliyor"

Eğitimde teknolojik altyapının kullanılması konusunda Türkiye'deki okulların tamamında teknolojik altyapıya sahip olduğu bilgisini veren Bakan Tekin, "En ücra köşemizdeki okullarımız bile bakanlık merkezinde kurduğumuz dünyanın en büyük eğitim bilişim platformlarının bir tanesine istedikleri an erişip öğrencilerle paylaşabilecek ders içeriklerine ulaşabiliyor. Aynı şekilde teknolojik altyapının geliştirilmesi kapsamında bunun eğitim öğretim ayağını da ya bununla ilgili ders içerikleri ve programlar konusunda da ciddi mesafe katettik. Hem gençlere mesleki eğitimi cazip hale getirecek hem de ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman vasıflarını tanımlayarak ona göre eleman yetiştirecek bir program geliştirdik. Sizin de atıfta bulunduğunuz teknik çalışma toplantılarında yer alan arkadaşlar bunların detaylarını zaten kendi aralarında konuştular. Kongo'daki dostlarımızla bu iş birliğini geliştirmek için her türlü adım atmaya hazırız. Umarım burada imza altına alacağımız metin bu ilişkilerin köklenmesi, gelişmesi ve gelecek kuşaklara devam ettirmesi konusunda iyi bir başlangıç olur" diye konuştu.

"Güçlendirebileceğimiz başka alanlarda olacaktır"

Kongo Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Denis Christel Sassou-N'Guesso ise, "Eğitim esasında ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için temel unsur, temel alandır. Gelecek nesillerin eğitilmesi için umarım beraber bugün bu adımın atacağımız anlaşma ile bunu daha da geliştirebiliriz. Sizin eylem alanınız esasında bu eğitim misyonunuz çok geniş. Dolayısıyla sanıyorum daha geliştireceğimiz ve güçlendirebileceğimiz başka alanlarda olacaktır. Sizin de dile getirdiğiniz gibi kesinlikle burada mesleki eğitimi geliştirmemiz gerekiyor. En önemli sektörlerden bir tanesi. Bu sayede gençler iş piyasasına daha kolay erişim sağlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

Tören iki bakanın İş Birliği Anlaşmasını imzalamasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Kongo'dan Eğitim Anlaşması - Son Dakika

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