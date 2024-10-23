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Türkiye ve Özbekistan'dan Sağlık İşbirliği

Türkiye ve Özbekistan\'dan Sağlık İşbirliği

USHAŞ, Özbekistan'ın Namangan şehri ile sağlık hizmetlerini geliştirmek için ortak projeler yapacak.

23.10.2024 14:17
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Sağlık Bakanlığınca, uluslararası sağlık hizmetleri ve sağlık turizmi alanlarında faaliyette bulunması amacıyla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile Özbekistan'ın Namangan şehri ile sağlık sektöründeki işbirliğini güçlendirmek ve hizmetlerin kalitesini artırmak için ortak hareket etme kararı alındı.

Şirketten yapılan açıklamada, USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver'in, Özbekistan'ın Namangan kentine gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında, Vali Anvarjon Otakhodjaev ile sağlık alanında önemli görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

İki ülke arasında sağlık sektöründeki işbirliğini güçlendirmek ve Namangan'daki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik ortak projeler geliştirilmesinin ele alındığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'den ilaç ve tıbbi cihaz tedarikinin gündeme geldiği aktarıldı.

Açıklamada, Namangan'daki sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik somut adımlar atılmasının kararlaştırıldığını belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Özbekistan'daki sağlık çalışanlarının niteliklerinin artırılması, Türkiye'nin sağlık alanındaki tecrübelerinin Özbekistan'a aktarılması ve nitelikli sağlık uzmanlarının Namangan'a kazandırılması gibi konular ele alındı. Türkiye'nin uzun yıllara dayanan sağlık altyapısı ve uzman sağlık profesyonellerinin eğitimi, Namangan'da sunulan hizmetlerin kalitesini artırmak için model olarak değerlendirildi. Türkiye'den yapılacak ilaç ve tıbbi cihaz tedarikinin, Özbekistan'da yerel sağlık hizmetlerinin gelişimine büyük katkı sağlaması bekleniyor."

"Türkiye, sağlık hizmetleri ile dünya çapında bir model haline gelmiştir"

Özbekistan'ın diğer şehirlerindeki hastanelerin de USHAŞ tarafından incelemeye alınacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özbekistan Namangan'daki sağlık tesislerinin modernizasyonu ve Türkiye'nin rehberliğinde inovatif projelerin başlatılması konusunda anlaşmaya varıldı. Sağlık çalışanlarının eğitimi ve bu alandaki işbirliğinin derinleştirilmesi de görüşmelerin önemli gündem maddelerinden biri oldu. Türkiye, sunduğu yüksek standartlı sağlık hizmetleri ve nitelikli sağlık çalışanları yetiştirme kapasitesi ile dünya çapında bir model haline gelmiştir.

USHAŞ, bu güçlü sağlık sistemini uluslararası arenada tanıtan ve Türkiye'yi sağlık hizmetlerinde küresel bir marka yapmayı hedefleyen bir kurum olarak ön plana çıkmaktadır. Özbekistan ile yapılan bu işbirliği, USHAŞ'ın Türkiye'nin sağlık sistemini dünyaya açma misyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor ve iki ülke için uzun vadeli kazanımlar vaat ediyor. Başta diyabet ve metabolik hastalıklarla ilgili projeler olmak üzere, çeşitli sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacağı kararlaştırıldı. Türkiye'nin sağlık sektörü, USHAŞ'ın liderliğinde uluslararası iş birlikleriyle büyümeye devam ederken, bu ziyaret de Özbekistan ile kurulacak uzun vadeli ilişkilerin önemli bir adımı olarak görülmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye ve Özbekistan'dan Sağlık İşbirliği - Son Dakika

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