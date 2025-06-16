Türkiye-Venezuela Ticaret Hedefi 3 Milyar Dolar

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "İki ülkenin liderleri; biz bakanlara ve iş insanlarına 3 milyar dolarlık bir dış ticaret yıllık hedefi ortaya koydular. 6 yıl önce Türkiye Venezuela arasındaki toplam ticaret, 152 milyon dolardı. 2024 itibariyle 665 milyon dolara yükseldik. Yaklaşık 4 kattan fazla bir artışı 5 yılda başardık. Bu tempoyu devam ettirdiğimiz takdirde 3 milyar dolar yıllık hedefi birkaç yıl içinde elde etmek mümkün olacaktır" dedi.

Venezuela Ticaret Fuarı ve İkili İş Görüşmeler programının açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Programa Bolat'ın yanı sıra Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy, Venezuela İhracatı Teşvikten Sorumlu Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Daniella Cabello, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile Türk ve Venezuelalı çok sayıda iş insanı katıldı. Bakan Bolat, gıda, sanayi, enerji, lojistik hizmetler ve turizm gibi kilit sektörlerde Türk ve Venezuelalı firmalar arasında ticaret, yatırım ve turizm iş birliklerinin fuar sayesinde güçleneceğine inandığını belirtti.

'VENEZUELLA, ARTIK TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TİCARET ORTAKLARI ARASINDA'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl hızlandığını gösteren çok önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir. Karşılıklı diplomatik ilişkilerimizin 1950'de kurulmasından bu yana 75 yıl geçti. Türkiye Venezuela ekonomik ilişkilerinde de son yıllarda her iki ülkenin değerli liderlerinin de büyük katkıları ve vizyonu ile hızlı ilerleme sağlamaya başladık. Venezuela, artık Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında önlerde gelmektedir. Önümüzdeki süreçten çok umutluyuz.

3 MİLYAR DOLARLIK BİR DIŞ TİCARET YILLIK HEDEFİ ORTAYA KOYDULAR

Bolat, "İki ülkenin liderleri; biz bakanlara ve iş insanlarına 3 milyar dolarlık bir dış ticaret yıllık hedefi ortaya koydular. Bunun da orta vadede başaracağız. Şu anda karşılıklı ticaretimiz 665 milyon dolar olmakla beraber, Venezuela'nın 15 milyar dolarlık toplam ithalatında Türkiye'nin de alacağı çok mesafe vardı. Türkiye'nin de 350 milyar dolarlık mal ithalatında Venezuelalı firmaların alabileceği birçok pazar payı bulunmaktadır. Yeter ki biz çok çalışalım ve çalışıyoruz. Siz iş insanları birbirinize daha çok gelerek, giderek, araştırmalar yaparak, pazarlarda yer alarak bunu birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.

2024 İTİBARİYLE 665 MİLYON DOLARA YÜKSELDİK

Bolat, "Dış Ticaret Bakanı Godoy ile cuma günü ve Turizm Bakanı Gomez'in de katılımıyla resmi heyetler arası görüşmelerimizi yaptık. İki ülkenin ekonomik ilişkilerini değerlendirdik. Aslında aramızda mevzuat olarak hemen hemen bütün anlaşmaları tamamlamış durumdayız. Serbest ticaret anlaşmamız var. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması var. Yatırımların teşviki ve korunması anlaşması da yapılmış durumda. Çok kısa bir sürede her iki tarafta iç onay süreçleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Düşünebiliyor musunuz; 2019' da bundan 6 yıl önce Türkiye Venezuela toplam ticareti 152 milyon dolardı. 2024 itibariyle 665 milyon dolara yükseldik. Yaklaşık 4 kattan fazla bir artışı 5 yılda başardık. Bu tempoyu devam ettirdiğimiz takdirde 3 milyar dolar yıllık hedefi birkaç yıl içinde elde etmek mümkün olacaktır. Venezuela ekonomik yaptırımlar noktasında gerçekten uzun süredir mağdur edilmişti. Ama buna rağmen güçlü, istikrarlı yönetimi ile ekonomide de petrol dışı ürünlerde yaptığı çeşitlendirme ve ihracatı geliştirme ataklarıyla güçlü bir ekonomik yapıya sahip olma yolunda ilerlemekte" ifadelerini kullandı.

TURİZMDE DE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER HIZLANIYOR

Bolat, "Aynı zamanda turizmde de iki ülke arasındaki ilişkiler hızlanıyor. Türk Hava Yolları'nın 2016'da başlattığı seferlerle haftada 8 sefer yapılıyor. Türkiye Venezuela arasında uçaklar hep dolu. Yer bulmak dahi zor. Bu da iki ülke insanlarının hem ticaret hem yatırım hem turizm için birbirlerine olan seyahatlerinin ne kadar arttığını göstermektedir. Yakın bir zamanda sefer sayılarının artmasını bekliyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'nın yakın zamanda alacağı bir kararla bu sefer sayıları artacaktır. TÜRSAB ile Venezuela seyahat acentaları birliği VENETUR zaten iş birliği anlaşması imzalamıştır ve VENETUR çok yakında İstanbul'da ofisini açacak. Venezuela'dan ülkemize gelen turistlerin sayısı, iş insanlarıyla beraber 2020'den bugüne 5 yılda 9 kat artmış ve 27 bine ulaşmıştır. Türkiye'den de Venezuela'ya turist sayısında hızlı bir artış bulunmaktadır. Kültür ve turizm bakanımız da Venezuela'yı ziyaret ettiğimizde Türkiye'den de Venezuela'ya turist sayısında hızlı bir artış bulunmaktadır" dedi.

'BİRBİRİMİZİ TANIDIKÇA TİCARET DE, YATIRIM DA ARTACAKTIR'

Bolat, "Dediğim gibi Venezuela'nın 15 milyar dolar ithalatı için bizim de çok daha fazla pay almamız çok mümkün. Türkiye'nin 350 milyar dolar ithalatı içinde de Venezuelalı iş insanlarının daha fazla pay almaları çok mümkün. Daha fazla bir araya geleceğiz. Fuarlar, iş görüşmeleri, iş formülleri, yuvarlak masa toplantılarıyla birbirimizi tanıdıkça, ticarette, yatırım da artacaktır. Gelecekte Türkiye -Venezuela ekonomik ilişkilerinin çok daha güçlü bir ortaklığa gelişeceğine yürekten inanıyoruz" dedi.

'TÜRK FİRMALAR, ÖRNEK ALDIĞIMIZ VİZYONDUR'

Venezuela Dış Ticaret Bakanı Coromoto Godoy, "Türk firmalar, bizim günden güne örnek aldığımız, referans aldığımız bir vizyondur. Coğrafi meseleler bizi birbirimizden ayırmaz. Kardeş olarak, dost olarak biz birbirimizi tanıyoruz. Bizler ihracatımızı çeşitlendirmek yolunda ilerliyoruz. Az önce söylediğim gibi petrolün ötesinde de tarım sektörünü, üretim sektörünü, turizm sektörünü güçlendirmek istiyoruz. İhracatları çeşitlendirmek istiyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi Türk pazarına sunmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU DOST ÜLKEYE 633 ÜRÜNÜN TESCİLİ İÇİN GELDİK'

Venezuela İhracatı Teşvikten Sorumlu Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Daniella Cabello, "Venezuela'nın farklı eyaletlerinden geliyoruz. Bu dost topraklara, bu dost ülkeye 633 ürünün tescili için geldik. Biz en iyi el sanatlarımızı, gastronomimizi ve ürünlerimizi ve hizmetlerimizi mallarımızı sunmaya geldik. En yüksek kalite standartlarında üretilmiş ürünler ve hizmetlerdir bunlar. Bu fuar bizim sanatçılarımızın, el sanatı uzmanlarımızın, çiftçilerimizin, girişimcilerimizin, üreticilerimizin çabalarını ortaya koymaktadır. Bu toplantının çok özel bir anlamı da var. Zira her iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 72. yılına da tekabül etmektedir. Bu vesileyle bu toplantıdan ilişkilerimizi ekonomik gelişim istikametinde daha da derinleştirmek adına faydalanmak istiyoruz. Uluslarımız arasındaki ilişki hiç olmadığı kadar karşılıklı güvene dayalı bulunmaktadır. Karşılıklı saygı, diyalog ve ortak bir gelecek vizyonu iki taraf için de faydalı bir gelecek vizyonu ile ortaya konulmaktadır. Bu fuarın başarılı ve meyve veren bir sonuca bizi götürmesini istiyorum" dedi.