Türkiye Yeşil Geçişte Önder Olacak - Son Dakika
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Türkiye Yeşil Geçişte Önder Olacak

Dünya Bankası, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleriyle istihdamı artıracağını vurguladı.

13.05.2025 11:51
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Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefiyle dünya çapında lider konumda olduğunu belirterek, "Türkiye'deki yeşil gündem, bu büyümeyi, istihdam gündemini de lokomotif düzeyde tetikler." dedi.

Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi (SoGreen) Tanıtım Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Ankara Grand Mercure Otel'de gerçekleştirildi.

Lopez, burada yaptığı konuşmada, projenin Türkiye için kilometre taşı olacağını belirterek, banka olarak böyle bir projeyi desteklemekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

İklim değişikliğine ilişkin farkındalığın artık çok daha fazla arttığına dikkati çeken Lopez, şöyle devam etti:

"Artan küresel ısınma Türkiye'yi daha önemli bir ülke haline getiriyor. İklim değişikliğinin etkisinin Türkiye'de de artacağını biliyoruz, bu yüzden harekete geçmek gerekiyor. Türkiye, yenilenebilir enerji hedefiyle dünya çapında lider konumda. Türkiye'deki yeşil gündem, bu büyümeyi, istihdam gündemini de lokomotif düzeyde tetikler."

Lopez, nitelikli iş de oluşturulması gerektiğine işaret ederek, "SoGreen" ile kimseyi geride bırakmamayı, insanların elinden tutarak onlarla birlikte yürümeyi planladıklarını anlattı.

"Yeşil gündem" denilen konunun bir "istihdam gündemi" olduğunu vurgulayan Lopez, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz projeyle 18 bin kişiye ulaşmak istiyoruz. Bunlar rekabet gücüne sahip yeni işlere sahip olsunlar istiyoruz. Artı 5 bin kadar küçük ve mikro işletme bulacağız. İşte finansmana erişim sıkıntısı yaşayan işletmeler, küçük işletmeler olacak ve onların da büyümesini sağlayacağız. Bu bağlamda bir başka amacımız kadınlara ulaşmak. İş gücü piyasalarına katılımda sıkıntı yaşayan kadın ve iş gücü piyasalarına erişimde sıkıntı yaşayan gençlerin istihdam oranı toplumun diğer kesimlerine göre düşük olan bu dezavantajlı gruplara ulaşıp, onların istihdam oranlarını artırmak ve onlara destek vermek istiyoruz. Dolayısıyla iklim değişikliğinden istihdama, istihdamın niteliğinden, kalitesinden, kapsayıcılığına kadar projenin birçok önemli ayağı var. Bu yüzden bu proje çok önemli. Bu inovatif ve yenilikçi bir proje. Böylesi bir proje ilk kez yapılıyor bizim elimizde de. Bu bağlamda Türkiye'ye, Dünya Bankasına bu önemli projede çalışma fırsatını tanıdığınız ve izin verdiğiniz için teşekkür ederim."

"Türkiye uyum sağlayan değil, yön veren ülke olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek de iklim değişikliğinin artık gelecek nesillerin değil, bugünün krizi olduğunu belirterek, bu krizle mücadelenin yalnızca çevre politikalarının değil, ekonomik, toplumsal ve yerel kalkınma politikalarının meselesi haline geldiğini söyledi.

Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi'nin çevre, ekonomi ve toplumsal eşitliği aynı çatı altında buluşturan bütüncül dönüşüm adımı olduğuna dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Projemizi tasarlarken 3 temel gerçeği göz önünde bulundurduk. Birincisi, Türkiye iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun yaşayan ülkelerden biri. Bu nedenle yerelden başlayarak etkili adımlar atmak zorundayız. İkincisi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi gibi politikalar ihracatımızı ve rekabet gücümüzü doğrudan etkiliyor. Üçüncüsü, bölgeler arasında kaynaklar, üretim yapısı ve sosyal koşullar farklı. Bu farklar yeşil dönüşümün herkesi aynı şekilde etkilemeyeceğini ve kapsayıcı politikaların şart olduğunu gösteriyor. Bu nedenle proje sadece çevreci değil, toplumun her kesimini içine alan adil bir dönüşümdür."

Şimşek, projeyle 81 ilde girişimcilere, mikro ve küçük işletmelere, kooperatif ve üretici birliklerine kuluçka ve hızlandırma desteği sunacakları bilgisini vererek, yeşil teknolojilere geçmek isteyen işletmelere geri ödemeli finansman imkanları sağlayacaklarını, yeşil dönüşümün önünü açacak altyapı yatırımlarını destekleyeceklerini dile getirdi.

Tüm bunları yaparken gençleri, kadınları, üreticileri ve dezavantajlı grupları öncelikli olarak destekleyeceklerini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Proje bakanlığımız koordinasyonunda yerel bilgi, proje geliştirme ve uygulama kapasitesine sahip kalkınma ajanslarımızla ilgili ve şeffaf bir şekilde geçirilecek. Hedefimiz önümüzdeki süreçte ülkemizin yeşil geçişini hızlandıracak, etkili, örnek ve ölçeklenebilir projelerin en kısa sürede uygulanmasıdır. Proje sadece karbon salımını azaltmak için değil, aynı zamanda eşitsizlikleri azaltmak ve topyekun kalkınmamızı sağlamak için hayata geçiyor. Bu proje büyüdükçe doğamız korunacak, işletmelerimiz dönüşecek, toplumumuz kazanacak ve Türkiye bu alanda sadece uyum sağlayan değil, yön veren bir ülke olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Yeşil Geçişte Önder Olacak - Son Dakika

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