Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı

31.05.2025 20:47
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, müfredat değişikliğini ve eğitimdeki gelişmeleri açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yürürlüğe koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu coğrafyada yaşayan herkesin kardeşçe, ülkenin eşit bir vatandaşı olduğu bilincini ve birlikte yaşama arzusunu güçlendirmek için devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık." dedi.

Bakan Tekin, Van'daki programları kapsamında Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda düzenlen "12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali"ne katıldı.

Burada Ulupamir Dans Topluluğunun, öğrencilerin gösterileri ile Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefali göçünü izleyen Tekin, festivalde hediye edilen Kırgız kaftanı ve börkünü giydi.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya gelen Tekin, Bülent Ecevit başbakanken başlatılan proje kapsamında PTT organizasyonunda Cumhuriyet'in 100. yılına mektup yazıldığını, 29 Ekim 2023'te görevde olduğu için mektupların kendisine geldiğini söyledi.

Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin mektupları yazdığı tarihin çok eskide kalmadığını, mektuplarda 2001'li yıllardan bahsedildiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Mesela bir öğretmenimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 40-50 kişilik sınıflarda ders anlatırım' diyor. Ne demek bu? Öğretmenimiz 70-80 kişilik sınıflarda ders anlatıyormuş. Hayali 40-50 kişilik sınıflarda ders anlatmak. Bir başka öğretmenimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında çocuklarımız elini, yüzünü yıkamak, ihtiyaçlarını gidermek için okulun dışına çıkmazlar' diyor. Başka bir öğretmenimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında okulumuzun bir bilgisayarı olur' diyor. Bir öğrencimiz, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında üniversitede başörtüsü sebebiyle ihraç edilmem' diyor. Şimdi bunların hangisi var? Şu an Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayımız kademeler arasında farklılık göstermek üzere 20'li rakamlar. Yani ilkokul, ortaokul ve liselerde ortalamamız 20'li rakamlar. Dünyada OECD, vesaire bizi örnek gösteriyor."

"Okullarımızın tamamında internet erişimi var"

Okul binalarının şu an hem inşaat kalitesi hem de konfor açısından çağ atladığına değinen Tekin, çocukların okullarda her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini dile getirdi.

Bölgede 2002'den sonra yapılan okul binalarının sağlamlığına da değinen Tekin, "Başka bir veriye ihtiyaç var mı arkadaşlar? Teknolojik altyapı olarak baktığımızda 2001'de 'Okulumuzda bir tane bilgisayar olsun' diye dua eden öğretmenimiz şimdi görüyorsa eğer çok mutluyuz. Çünkü 650 bin dersliğimizde 'Dünyada neredeyse tüm dersliklerinde akıllı tahta olan tek ülke Türkiye'dir' diyor. Bu noktaya gelmiş durumdayız. Bizi bu noktaya taşıyan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere milletvekilliğimizi yapmış siyasetçilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık"

Eğitimde fiziki, teknolojik ve insan kaynağı altyapısını geliştirdiklerine vurgu yapan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"AK Parti iktidara geldiği günden itibaren kardeşlik hukukumuza zarar veren, ötekileştiren tüm ifadeleri müfredatımızdan çıkarttık. Yürürlüğe koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bu coğrafyada yaşayan herkesin kardeşçe, ülkenin eşit bir vatandaşı olduğu bilincini ve birlikte yaşama arzusunu güçlendirmek için devrim niteliğinde bir müfredat değişikliği yaptık. Sadece bu işlevi açısından değil aynı zamanda eğitim, öğretim, çağdaş yeni gelişmeler, modern metodolojileri de müfredatımıza koyduk. Şu an eğitim öğretim sistemimiz dünyada hem sayısal göstergeler hem de içerik itibariyle rekabet edebilir hale geldi."

"Hepimiz çok ümitliyiz, dikkatliyiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise ne Türkiye ne de bölgenin adının terör, güvenlik gibi sorunlarla aynı cümlede geçmesini bir siyasetçi olarak içine sindiremediğini ifade etti.

Oldukça iyimser olabilecek bir havanın içine doğru gittiklerini dile getiren Yalçın, "AK Parti iktidarlarında bu zamana kadar büyük başarılar elde edildi. Belki de AK Parti iktidarlarının en büyük başarılarından birisi de işte bu süreci tamamlamak, kardeşlik iklimini hiçbir zaman hasar görmeyecek, yara almayacak şekilde inşa etmek olacaktır. Hepimiz çok ümitliyiz, dikkatliyiz." ifadesini kullandı.

"Bu süreç Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde, aldıkları bir inisiyatifle başlatılan ve son derece dikkatli bir şekilde yönetilen bir süreç. Dikkati, ihtiyatı, ümitli olmayı asla elden bırakmayacağız." diyen Yalçın, şöyle devam etti:

"Bu mesele sadece Ankara'da, siyasi büyüklerimizin görüşleri çerçevesinde şekillenmiyor. Bu süreç aynı zamanda onu sahiplenmemiz şeklinde kendisini ancak gösterebilecektir. Bu anlamda AK Parti teşkilatlarına, buradaki arkadaşlarıma çok büyük görevler düşüyor. Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda büyük, güçlü, kardeş, bir ve beraber Türkiye'yi inşa etmek için onun arkasında saf tutup onunla birlikte bu barış ve dostluk mücadelesini sonuna kadar sürdürmek hepimizin görevidir."

AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas da AK Parti'nin eser ve hizmet partisi olduğunu dile getirerek, "İlimizde eğitim alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Batıda ne varsa doğuda da onlar var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgemize verdiği önemin bilincindeyiz. Bu süreci biz de anlatacağız. Güzel bir memlekete ve ülkeye sahibiyiz. Var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Programa, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtıldı - Son Dakika

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