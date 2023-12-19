Türkü barı sahibi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Akaryakıta okkalı zam! Tabela bu gece bir kez daha değişiyor

AVCILAR'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden türkü barın sahibi Hüseyin Taş (53) için cenaze töreni düzenlendi. Taş'ın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli'ye gönderildi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi sahilindeki türkü barda meydana gelmişti. Buğdat K. ile Mehmet K. türkü bara girerek defalarca ateş etmişti. Açılan ateşte türkü barın sahibi Hüseyin Taş, Celal Tekgöz, Ayhan Küçükdal ve Burhan Küçükdal yaralanmıştı. Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Taş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Silahlı saldırı sırasında barda bulunan Celal Tokgöz ise ağır yaralandı. Kaçan iki saldırgandan Buğdat K. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bekçiler tarafından yakalanırken, Mehmet K. ise kayıplara karıştı. Silahı saldırının ardından 1'i kadın 2 kişi de yakalanmıştı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Hüseyin Taş'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Hüseyin Taş için saat 13.00'te Küçükçekmece'deki Garip Dede Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Taş'ın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tunceli'nin Ovacık İlçesi'ne gönderildi.