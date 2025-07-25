Görevinden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında uygulanan "konutu terk etmeme" yönündeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ???????ve 8 Temmuz'da çıkarıldığı hakimlikçe hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı alınan Tutdere hakkında uygulanan bu tedbir kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tutdere'nin Adli Kontrolü Kaldırıldı - Son Dakika
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