(ANKARA) - Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, avukatlarının tahliye talebiyle başvuruda bulunduklarını belirterek, "Adaletin herkes için eşit, hukukun herkes için aynı şekilde uygulanması gerektiğine inanıyorum. Beylikdüzü'ne, hemşerilerime ve sevdiklerime kavuşacağım günü umutla bekliyorum. Mahkemenin başvurumuzu hukuki gerekçelerimizin yanı sıra insan hayatının, sağlığın ve vicdanın gerektirdiği hassasiyetle değerlendireceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Bugün avukatlarım, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliyem talebiyle başvuruda bulundular. Geçmişte mücadele ettiğim akut lösemi ve lenfoma hastalıklarım, devam eden sağlık sorunlarım ve geçirdiğim cerrahi müdahaleler nedeniyle cezaevi koşullarının sağlığım ve yaşamım açısından oluşturduğu ciddi riskleri bir kez daha Mahkemenin dikkatine sundular. Ayrıca, 23 Mart 2025 tarihinden bu yana devam eden tutukluluğum bakımından, hakkımda isnat edilen suç yönünden kanunda öngörülen azami tutukluluk süresinin dolduğuna ilişkin hukuki gerekçelerimizi de ilettiler.

"ADALETİN HERKES İÇİN AYNI ŞEKİLDE UYGULANMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Geçmişte ve son dönemde sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen kişilere ilişkin kararları elbette yakından takip ediyorum. İnsan hayatının ve sağlığının söz konusu olduğu durumlarda gösterilen hassasiyetin benim için de gösterilmesini bekliyorum. Adaletin herkes için eşit, hukukun herkes için aynı şekilde uygulanması gerektiğine inanıyorum. Beylikdüzü'ne, hemşerilerime ve sevdiklerime kavuşacağım günü umutla bekliyorum. Mahkemenin başvurumuzu hukuki gerekçelerimizin yanı sıra insan hayatının, sağlığın ve vicdanın gerektirdiği hassasiyetle değerlendireceğine inanıyorum."