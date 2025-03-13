Tuva Cihangir Atasever Sinop'ta Öğrencilerle Buluştu

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Sinop'ta öğrencilerle bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Atasever, öğrencilere uzay yolculuğu boyunca yaşadıklarını ve deneyimlerini anlattı.
Mikro yer çekimi ortamında gerçekleştirilen bilimsel deneyler hakkında bilgi veren Atasever, uzayda yapılan çalışmaların gelecekte her alanda yenilik yaratacağını ifade etti.
Program, Atasever'in öğrencilerin sorularını yanıtlaması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.
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