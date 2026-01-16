Tuzla Belediyesi'nden Miraç Kandili'nde Kandil Simidi İkramı

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi tarafından gün boyunca ilçe genelinde çeşitli noktalarda kandil simidi dağıtımı gerçekleştirildi.

Tuzla Belediyesi'nce belediye binasında ve Tuzla İlçe Müftülüğü'ne bağlı camiler ile ilçedeki muhtarlıklarda kandil simidi dağıtımı yapıldı.

Miraç Kandili dolayısıyla düzenlenen kur'an-ı kerim tilaveti programına da katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Trabzon Şalpazarı Ağasar Derneği ile Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Yalaközü Köyü Derneği'nde hemşehrilerle bir araya geldi.

Programda konuşan Başkan Bingöl, Miraç Kandili'nin manevi önemine dikkat çekerek, "Kalbimizi huzurla dolduran Miraç Kandili'nde dualarımız kabul, gönüllerimizde barış ve sevgi eksik olmasın. Bu mübarek gecenin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Başkan Bingöl, konuşmasının ardından vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini kutladı.