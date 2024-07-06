Tuzla'da İETT-İlçe Belediye Buluşması Gerçekleşti

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(İSTANBUL) - 2024 İETT- İlçe Belediye Buluşmaları bu hafta Tuzla'da gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tuzla Belediyesi iş birliğinde düzenlenen buluşmada, vatandaşlar ilçede toplu ulaşım konusunda yaşanan problemleri, konuyla ilgili talep ve beklentilerini dile getirdi. Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İETT eliyle Tuzla'da yaşanan ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturacaklarının altını çizdi.

Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İETT İşletmeleri Genel Müdürü Hulki Eren, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, E-5 üstü mahallelerinin ulaşım sorunları başta olmak üzere Tuzla'da kronikleşmiş ve uzun zamandır çözülemeyen ulaşım problemleri ele alındı. Toplantıya katılan İETT işletmeleri personeli, vatandaşların talep ve önerilerini not alıp çözüm önerileri için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

"Komşularımızla daha fazla buluşabilmek için yöntemler geliştiriyoruz"

Tuzla'da kronik sorunları çözüme kavuşturma düsturuyla hareket ettiklerini belirten Başkan Bingöl, "Bugün Tuzla'yı ulaşımla ilgili nasıl daha güzel hale getirebileceğimizi konuşacağız. Tuzla, 125 kilometre karelik bir alana sahip. Bu alanda özellikle kuzey hattında sorunlarımız var. Bu 'Coğrafi sorunumuz var. Buraya hizmet böyle geliyor vatandaş buna alışsın' diyeceğimiz bir iş değil. Yani biz bu pencereden bakmıyoruz. Buna nasıl çözüm bulabiliriz, sorunların çözümüne ilişkin nasıl kalıcı adımlar atabilirizi konuşmamız gerekiyor. Tuzla'da alışılmışın dışında bir şey yapıyoruz. Komşularımızla daha fazla buluşabilmek için yöntemler geliştiriyoruz; vatandaşın ayağına gidiyoruz, onlarla sohbet edip, sorunlarını dinleyecek noktalara biz gidiyoruz. Orada onları dinleyip, sorunu alıp, çözüm yolları bulmaya çalışıyoruz" dedi.

"İETT eliyle ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturacağız"

Başkan Bingöl, sözlerine şöyle devam etti:

"İETT eliyle ulaşım sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Biliyorum özellikle E-5 üstü mahallelerimizde ulaşımla ilgili sorunumuz var. Okulların açıldığı dönemde özellikle Şifa- Mimar Sinan mahallelerinde liseye giden öğrencilerimiz ulaşım sorunu yaşıyor. Daha birçok sorunumuz da var. Onları hep birlikte konuşacağız ve inanın çözüm yolları bulacağız. Ben bütün İETT ailesine huzurlarınızda bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum."

"Buradaki ulaşımı iyileştirip sizlere mümkün olduğunda konforlu ulaşımı sunmaya çalışacağız"

İETT İşletmeleri Genel Müdürü Hulki Eren ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Tuzla'nın ulaşım sorunlarını sizlerden alacağız. Sizlerden, Sayın Başkanımızdan, kıymetli yöneticilerinden aldığımız talepleri inceleyip en ihtiyaç duyulanlarından başlayarak imkanlar dahilinde buradaki ulaşımı iyileştirip mümkün olduğunca konforlu ulaşımı sunmaya çalışacağız. İETT Genel Müdürlüğü, 153 yıllık tecrübesiyle İstanbul genelinde 832 hatta bir günde 62 bin sefer yaparak, 5 milyona yakın yolculuk gerçekleştiriyor. Yani aşağı yukarı Norveç, Danimarka gibi ülkelerin nüfusuna yakın, Hırvatistan nüfusundan ise daha büyük bir nüfusu her gün bir yerden bir yere taşıyor. İETT, günde 1 milyon 250 bin kilometre yapıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? İETT, dünyanın çevresini bir günde 32 kez dolaşacak kadar mesafe kat ediyor ve dünyanın ikinci büyük filosuna sahip. 11 bin 500 kendi çalışını ve özel halk otobüsü camiasını düşünürsek 20 binin üzerinde bir personelle İstanbul'un yüzde 99'undan fazlasına hizmet ediyor. İstanbul'un yüzde 99'undan fazlasına 500 yüz metre mesafe içerisindeyiz."

Programda İETT'nin Tuzla'daki ve İstanbul'daki çalışmaları ile ilgili de sunum yapıldı.