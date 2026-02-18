"Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla" Kitabı Çıktı - Son Dakika
"Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla" Kitabı Çıktı

18.02.2026 12:54  Güncelleme: 13:44
Tuzla Belediyesi, Ada Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla' kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Kitap, Tuzla'nın 2.500 yıllık tarihini ve kültürel mirasını ele alıyor. Belediye Başkanı Bingöl, Tuzla'nın tarihinin önemine vurgu yaptı.

(İSTANBUL) - Tuzla Belediyesi, Ada Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan "Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla" kitabının tanıtımını, Tuzla Yaşam Aydınlı'da yaptı. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Göreve geldiğimiz günden beri Tuzla'nın tarihini çalışmamız gerektiğini söyledik. Bu kent, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; acıları, mutlulukları, göçleri, mücadeleleri içinde barındırmış bir yerleşim. Bugün bu değerleri kalıcı kıldığımız bir eserle buluşuyoruz" dedi.

Tuzla Belediyesi, Ada Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan "Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla" kitabının tanıtım toplantısını dün akşam Tuzla Yaşam Aydınlı'da gerçekleştirdi.

Eser Tuzla'nın 2 bin 500 yıllık tarihini ele alıyor

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. Vahdettin Engin, Marmara Üniversitesi Mimarlık Tarihçisi Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu, gazeteci İskender Özsoy, Tuzla Belediyesi Tersaneler ve Denizcilik Koordinatörü ve gazeteci Gökhan Karakaş, Ece Erkoç Özşar, Ada Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Av. Adil Erkoç ve Murat Erdin'in katkılarıyla, Ada Shipyard sponsorluğunda hazırlanan eser, Tuzla'nın zengin mirasını gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Tuzla'nın 2 bin 500 yıllık tarihini ele alan kitap, kentin geçmişine ilişkin önemli bilgiler sunarken, bölgede yaşamış medeniyetlere, kültürel izlere ve tarihsel kırılma anlarına da ışık tutuyor.

Bir ayda beş proje

Bingöl, tanıtım programında yaptığı konuşmada, son bir ayda tamamlanan projeleri ve kitabın önemini anlattı. Bingöl, Yayla Mahallesi'nde vatandaşların yoğun talep gösterdiği Emrah Toksöz Parkı'nın yenilenerek hizmete açıldığını belirterek, "Bir çamur deryası olan alanı yeşille, ağaçla, çocukların güvenle oyun oynayabileceği bir yaşam alanına dönüştürdük. Konaşlı Mahallesi'ndeki 3 bin metrekarelik Muhammet Emin Ağırman Parkı'nı da aynı şekilde hizmete aldık" ifadelerini kullandı.

Bingöl, göreve geldiklerinde kötü durumdaki Palmiye Balık Restoranı ve iskelesini tamamen yenilediklerini, özel şirketlere kiralanmış olan plajın devralınarak yeniden halka açıldığını dile getirdi. Açılışı yapılacak Ayyıldız Sosyal Yaşam Merkezi'nin de yenilenerek genişletildiğini belirten Bingöl, tesisin üst katının artık gençlere kütüphane olarak hizmet vereceğini söyledi.

"Tuzla'nın tarihini bilmeden bu kente hizmet edemezsiniz"

Tanıtım programının ana gündeminin kitap olduğunu vurgulayan Bingöl, Tuzla'nın tarihine sahip çıkmanın önemine dikkati çekerek, "Göreve geldiğimiz günden beri Tuzla'nın tarihini çalışmamız gerektiğini söyledik. Bu kent, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış; acıları, mutlulukları, göçleri, mücadeleleri içinde barındırmış bir yerleşim. Bugün bu değerleri kalıcı kıldığımız bir eserle buluşuyoruz" dedi.

Bingöl, Aydınlı Mahallesi'nin İngiliz işgali döneminde yaşadıklarından, mübadelenin acı hatıralarına, 1'inci Ahmet Camii müezzininin yaşadığı zorluklara kadar pek çok tarihsel detayın kitapta yer aldığını vurgulayarak, kente hizmet eden herkesin bu ruhu bilmesi gerektiğini söyledi. Bingöl, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Mercan Sanat Merkezi'ne de değinerek, merkezin gençlere yönelik ücretsiz sanat ve dil eğitimleri sunan bir yapıya kavuşturulduğunu hatırlattı.

Tanıtımın ardından TEMA Vakfı'ndan fidan armağan edildi

Kitabın hazırlanmasında katkı sunan akademisyenlere ve yazarlara teşekkür eden Bingöl, Ada Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Erkoç ve ailesinin desteklerine ayrıca vurgu yaparak, "Ada Tersanesi, Tuzla'nın tarihine sahip çıkan, bu projeye gönülden destek veren bir aile. Kitabın hayata geçmesinde büyük emekleri var" diye konuştu.

Bingçl, "Denizin Kucakladığı Şehir: Tuzla" kitabının kısa süre içerisinde Tuzla Belediyesi'nin internet sitesinden de ücretsiz erişilebileceğini söyledi.

Tuzla Belediyesi Tersaneler ve Denizcilik Koordinatörü ve gazeteci Gökhan Karakaş'ın moderatörlüğünü yaptığı tanıtımın ardından Tuzla Belediyesi, katılımcılara TEMA Vakfı'ndan fidan armağan etti.

Kaynak: ANKA

