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Üç ülkeyi bisikletle dolaşarak 16 kilo verdi

AMASYA - Brezilyalı Syed Ali Qabrı, Bulgaristan'da satın aldığı bisikletiyle ülkeleri turlamaya başladı. Bulgaristan'ın ardından Yunanistan'ı gezip Türkiye'ye giriş yapan gezgin, 4 aylık süreçte 16 kilo vererek zayıfladı.

Pedal çevirerek geldiği Amasya'da başvurduğu Özel Amasya Kolmed Hastanesi'nde yaptırdığı kontrollerinde gayet sağlıklı olduğu görülen Syed Ali Qabrı (41), "Sağlığım için bisiklet sürmeyi tercih ettim" dedi.

Bisiklet turuyla 16 kilo verip 74 kiloya düştüğünü belirten Qabrı, bu sayede sağlıklı ve eğlenceli bir seyahat geçirdiğini söyledi.

Babası Hindistanlı olan Qabrı, Karadeniz Bölgesi'nde kentlerle devam edecek olan seyahatini Gürcistan'a geçerek sürdürmeyi planlıyor.