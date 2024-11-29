Uçakta Kabin Ekibine Saldırı - Son Dakika
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Uçakta Kabin Ekibine Saldırı

Tahran-İstanbul seferindeki yolcu, kabin ekibine saldırdı; Pegasus ile uçuşu yasaklandı.

29.11.2024 16:16
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Tahran- İstanbul seferini gerçekleştiren uçakta, kabin ekibine saldıran yolcunun Pegasus Hava Yolları ile uçması süresiz olarak yasaklandı.

Pegasus Havayollarının Tahran-İstanbul seferini gerçekleştiren PC517 sefer sayılı Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçağında bir yolcu, uçak havadayken acil çıkış kapısını açmaya çalıştı. Kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunan yolcu, diğer yolcuların müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Kural dışı davranan yolcu, uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Pegasus Havayollarının konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay çıkaran yolcunun süresiz olarak Pegasus uçuşlarından men edildiği duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"28 Kasım 2024 tarihinde Pegasus Hava Yollarının PC517 sefer sayılı Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen (IKA-SAW) uçuşunda bir yolcu kural dışı davranışlar sergilemiş ve kabin ekibine fiziksel saldırıda bulunmuştur. Uçak içerisinde kontrol altına alınan yolcu, İstanbul Sabiha Gökçen'e inişin ardından güvenlik kuvvetlerine teslim edilmiş ve Pegasus Hava Yolları ile uçması süresiz olarak yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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