Uçankuş Televizyonu Sahipleri Hakkında Yargılama Devam Ediyor

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Uçankuş televizyonunun sahibi gazeteci Hüseyin Can Tanrıyar, eşi Tamar Tanrıyar ve firari sanık Muhammed Yakut'un "yağmaya teşebbüs" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Hüseyin Can Tanrıyar ve Tamar Tanrıyar ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, duruşmada dinlenilmesine karar verilen tanıkların, sanık Tanrıyar'ın haklarında olumsuz haberler yapması nedeniyle gelmediklerini söyledi.

Can Tanrıyar ise ilk duruşmada kullandığı "Yavuz hırsız ev sahibi bastırır" atasözüne ilişkin müşteki vekillerinin kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Mahkemeye gelmeyen tanıklardan Cüneyt Sivri'nin müşteki Metin Güneş'in koruma müdürü olduğunu anlatan Tanrıyar, müştekilerin kendi şirketinin yönetimini ele geçirmek istediklerini öne sürdü. Tanrıyar, "Bu yargılamada tek isteğim, karşımızda çete var, bunlarla ilgili bir şey yapılmazsa bunların hiçbirini Türkiye'de bulamayacaksınız. Bizim şikayetçi konumunda olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan Tamar Tanrıyar da tanıklarla ilgili olumsuz haber yapmadıklarını belirterek, tanıkların duruşmaya zorla getirilmesine karar verilmesini, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, bazı tanıklar hakkında zorla getirilme kararı vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler Muhammed Abdulkadir Güneş ve Metin Güneş ile sanıklar arasında 7 buçuk milyon dolara yakın alacak verecek anlaşması olduğu belirtilerek, müştekilerin alacağından vazgeçmesi üzerine sanıklar hakkında "birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

Şubat ve Mart 2023'te Can Tanrıyar'ın Yakut'un talimatıyla bu müştekileri, tanık Fevzi Siverek'i ve iş yerini arayarak tehditlerde bulunduğu anlatılan iddianamede, sanık Yakut'un da yayınladığı videolarda müştekilere yönelik hakaret ve tehditlerde bulunduğu aktarılıyor.

İddianamede, Yakut'un 18 Nisan 2023'te müştekinin İngiltere'deki adres bilgilerini yayınlayarak "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak" suçunu işlediği belirtiliyor.

Sanık Yakut'un Metin Güneş'e yönelik çektiği tehdit içerikli videoları, müşteki Muhammed Abdulkadir Güneş'e cep telefonu üzerinden gönderdiği ifade edilen iddianamede, bu videolara ilişkin sanıklar hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü anlatılıyor.

İddianamede, 6 Haziran 2023'te yurt dışına çıktığı belirlenen sanık Yakut hakkında, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağmaya teşebbüs", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı olduğu ve kırmızı bültenle arandığı, yaşadığı düşünülen Almanya'dan iade talepnamesi düzenlendiği kaydediliyor.

Sanıklar Muhammed Yakut, Hüseyin Can Tanrıyar ve Tamar Tanrıyar'ın "birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, ayrıca Anılcan Tanrıyar ve Muhammed Nur Ensari hakkında "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek", "birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak" ile "tehdit" suçundan takipsizlik kararı verildiği belirtiliyor.