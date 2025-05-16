Üçlü Toplantı İstanbul\'da Yapıldı

İSTANBUL, 16 Mayıs (Xinhua) -- Rusya- Ukrayna barış görüşmeleri öncesinde gerçekleştirilen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında bir araya geldi.

Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı'nın ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetleri de bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmeler başlamadan önce yaptığı konuşmada, toplantının önemini vurgulayarak, "Mart 2022'den bu yana taraflar arasındaki ilk doğrudan üst düzey temas" olarak nitelendirdi.