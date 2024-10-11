UCM, İsrail'in İtirazını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UCM, İsrail'in İtirazını Reddetti

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in yargı yetkisine itirazını erken ve dayanaksız buldu.

11.10.2024 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığı, Filistin soruşturmasında Mahkemenin yargı yetkisine kaşı çıkan İsrail'in itirazının erken ve dayanaksız olduğu için reddedilmesini istedi.

UCM, İsrail'in yargı yetkisine itiraz eden başvurusuna Başsavcı Kerim Han'ın verdiği yanıtı erişime açtı.

Başsavcı Han'ın yanıtında, İsrail'in itirazının erken yapıldığı, mahkemenin soruşturma yetkisini ortadan kaldırmadığı ve itirazın ivedilikle reddedilmesi gerektiği vurgulandı.

Yanıtta, İsrail'in itirazının Roma Statüsü'nün 19(2) maddesi kapsamında erken yapıldığı belirtildi.

Han'ın yanıtında, itirazda bulunma hakkının ancak mahkemenin, Roma Statüsü'nün 58. maddesi uyarınca bir karar vermesinden sonra itiraz hakkının doğacağı ifade edildi.

İsrail'in mahkemeye yargı yetkisini vermemiş olmasının, UCM'nin soruşturma yetkisini ortadan kaldırmayacağı kaydedilen yanıtta, mahkemenin Filistin topraklarında işlenen suçlar bakımından yargı yetkisi kullanabilmesi için Filistin'in, UCM'yi yetkilendirmiş olmasının yeterli olduğu ifade edildi.

Savcılığın yanıtında, yetki itirazını ele alan Daire'den talebi ivedilikle karara bağlamasını ve itirazın reddine karar vermesi istendi.

Han'ın yanıtında ayrıca, mahkemenin bu tür itiraz ve cevapları gizli tutmaması, kamuya açması gerektiği vurgulandı.

İsrail, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebine itiraz etti

İsrail yönetimi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) yetkisi olmadığı gerekçesiyle itiraz etmişti.

UCM'ye sunduğu beyanda İsrail, Başsavcı Kerim Han'ın Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama talebinin hukuksuz ve yetkisiz olduğunu ileri sürmüştü.

UCM Savcısı Han, 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması talebinde bulunmuştu.

Mahkeme, üzerinden 144 gün geçmesine rağmen Han'ın talebini henüz karara bağlamadı.

Kaynak: AA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Başsavcı, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel UCM, İsrail'in İtirazını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf’a gidip yemek yedi Giden herkesin bugünlerde pişman olduğu Köfteci Yusuf'a gidip yemek yedi
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
20:25 Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı Sosyal medyadaki rezil görüntülerle gündem olan şahıs yakalandı
17:37 Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın Bu listeye bakmadan zeytinyağ, şeker ve çay almayın
09:54 Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi’den aile pozu Ayrılığın eşiğinden dönen Wanda Nara ve Icardi'den aile pozu
09:51 Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor Abdullah Avcı, Azerbaycan takımının başına geçiyor
09:49 ABD’de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı ABD'de altın madeninde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 12 kişi madende mahsur kaldı
09:37 Emeklilik sistemi değişiyor Detaylar netleşmeye başladı Emeklilik sistemi değişiyor! Detaylar netleşmeye başladı
09:36 Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı Mahkemeye zincirle getirilen Diddy, dava boyunca etrafına bakıp sırıttı
09:36 Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu Eski FTX yöneticisi hapishane yolculuğunu sosyal medyada duyurdu
09:29 Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim Kan donduran olayların ardından Berk Oktay küfür yağdırdı: Sıkmazsam namerdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 23:34:33. #1.12#
SON DAKİKA: UCM, İsrail'in İtirazını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.