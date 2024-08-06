Üçüncü kuşak olarak top tamirine devam ediyor - Son Dakika
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Üçüncü kuşak olarak top tamirine devam ediyor

Konya'da üç kuşaktır top tamir eden Özden ailesinin son temsilcisi, çocukları mutlu etmek için ilk günkü heyecanı ile topları tamir etmeye devam ediyor.

06.08.2024 19:39
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Üçüncü kuşak olarak top tamirine devam ediyor

KONYA - Konya'da üç kuşaktır top tamir eden Özden ailesinin son temsilcisi, çocukları mutlu etmek için ilk günkü heyecanı ile topları tamir etmeye devam ediyor.

Konya Tarihi Bedesten Çarşısında dedesinden ve babasından kalma dükkanda hem kundura işi ile uğraşan hem de asıl mesleği top tamirciliği olan Fevzi Özden (61), 40 yıldır mesleğini devam ettiriyor. İlkokul yıllarında okuldan sonra babasının yanına gelerek top tamir etmeyi öğrenen Özden, mesleğin inceliklerini de öğrendikten sonra dükkanında neredeyse her gün onlarca top tamiri yapıyor. Okullardan ve firmalardan da topların geldiğini ifade eden Özden, elinden geldiğince talebi karşılamaya çalışıyor. Çocukların patlayan toplarını ilk günkü heyecanı ile tamir eden Özden, topları tamir ettikten sonra çocukların ona teşekkür etmesinin çok güzel bir duygu olduğunu belirtti.

"Bazen 20-30 top, bazen 40-50 top"

Üçüncü nesildir top tamiri yaptıklarını ifade eden Fevzi Özden, "Babam 50 senedir top tamiri ile uğraşıyordu. Şimdi de biz elimizden geldiği kadarıyla devam ettiriyoruz. Kullanılmış top patlıyor. Diken veya değişik materyallerin batması sonucu patlıyor. Topları da bize getiriyorlar, elimizden geldiğince tamir etmeye çalışıyoruz. Toplarda da aynı bisiklet ve motosikletlerin lastikleri gibi iç lastikler mevcut. Topun içinden iç lastiğini çıkartıyoruz. Patlağını yapıştırıp aynı orijinal şekilde dikmeye özen gösteriyoruz. Top tamir ettirmeye gelen oluyor. Bazı günler firmalardan, okullardan çok gelen oluyor. Bazen 20-30 top, bazen 40-50 top. Geçen günlerde firmanın birinden 73 top geldi. Bizler de yaptık ve hepsini teslim ettik" dedi.

"Çocuk ya da baba sevinerek alıp gidiyor"

Patlayan bir topun dikilme aşamalarını anlatan Özden, "Toplar patladığı zaman bize getiriliyor. Biz de ilk olarak havasını indiriyoruz. Belirli bir yerini açıyoruz. Sonrasında iç lastikleri çıkartılıyor. Patlak neresiyse buluyoruz. Orayı güzelce yapıştırıyoruz. Daha sonra da gene aynı şekilde dikiyoruz. Yaptığımız iş hiç belli olmaz. Voleybol, basketbol, futbol toplarının hepsinin de tamiri olur. Zaman zaman güzel hatıralarla karşılaşıyoruz. Konya'da bu işi yapan yok denilecek kadar az. Emanet bir top alıyor, o da patlıyor. Burada çok geziniyor, yapacak bir yer bulamayınca ya yenisini alacak ya da parasını verecek. Biz tamir ediyoruz, orijinal şekilde veriyoruz. Çocuk ya da baba sevinerek alıp gidiyor" şeklinde konuştu.

"Top tamiri ile uğraşacak genç şu an için yok"

Mesleğin geleceğinin olmadığını kimsenin de top tamiri ile ilgilenmediğinin altını çizen Özden, "Rabbim bana 3 kız çocuğu nasip etti. Bu mesleğe devam olur mu olmaz mı bilmiyorum. Gelecekte ise bu meslek yok gibi gözüküyor. Top tamiri ile uğraşacak genç şu an için yok. Bir şeyler öğretmek, aktarmak lazım. Bu işlerin hepsinin dikiş iğneleri bile ayrı ayrı. Bazı topların iğnesi kalın olur, bazıların ki ince olur. Bunları da gençlere aktarmak lazım. Dikildikten sonraki son bitiş noktasını da herkes beceremez. Son noktayı da gençlerin öğrenmesi lazım. Yeni nesil gelirse, bilmiyorum artık olur mu olmaz mı?" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Çocuk, Konya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üçüncü kuşak olarak top tamirine devam ediyor - Son Dakika

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