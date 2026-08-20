Uçuş Kayıtları Dijitalleşiyor - Son Dakika
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Uçuş Kayıtları Dijitalleşiyor

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SHGM, pilot uçuş kayıtlarını dijitalleştirerek veri akışını hızlandıracak ve güvenliği artıracak.

SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, pilot lisanslarının dijital ortama taşınmasının ardından uçuş kayıtlarının (logbook) da dijitalleştirilmesi için çalışma başlatıldığı açıklandı.

SHGM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, " Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, KDM-ORG ve KDM-ERP sistemleri üzerinden geliştirdiği dijital dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Pilot lisanslarının dijital ortama taşınmasının ardından şimdi de pilot uçuş kayıtlarının (logbook) dijitalleştirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Hayata geçirilecek yeni sistem ile uçuş kayıtlarının daha güvenli, hızlı ve şeffaf şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Hava taşıma işletmeciliği faaliyetinde bulunan işletmeler ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü arasında kurulacak web servis entegrasyonu sayesinde pilotlara ait uçuş kayıtları eş zamanlı olarak takip edilebilecektir. Böylece manuel veri yükü önemli ölçüde azalırken, dijitalleşme adımlarıyla uçuş kayıtlarının doğruluğu ve güvenliği de artırılmış olacaktır" denildi.

'OPERASYONEL SÜREÇLER DAHA ETKİN YÖNETİLECEK'

Dijital pilot uçuş kayıt defteri sayesinde verilerin anlık olarak görüntülenebileceği belirtilen açıklamada, "Kayıt süreçlerinde kesintisiz veri akışı sağlanması ve operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda başvuru süreçlerinde karşılaşılan eksik, kayıp veya tahrip edilmiş uçuş kayıtları sorunlarının da önüne geçilmesi planlanmaktadır. Sistem, ilk aşamada pilotların isteğe bağlı kullanımına sunulacaktır. Bu süreçte pilotlar manuel uçuş kayıt defteri uygulamasını kullanmaya devam edebilecek ve dijital pilot uçuş kayıt defteri sistemini de eş zamanlı olarak tercih edebilecektir" ifadelerine yer verildi.

'DENETİM SÜREÇLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR'

Açıklamanın devamında, uçuş kayıt defterine ilişkin uluslararası standartlar doğrultusunda pilot-işletme-otorite hiyerarşisinde bir veri akış modeli oluşturulduğu belirtilerek, "Bu yöntemle bilgi akışının sağlanması hedeflenmiştir. Edinilen tecrübeler ve paydaşlardan alınacak geri bildirimler doğrultusunda dijital pilot uçuş kayıt defteri sisteminin tüm pilotlar için standart uygulama haline getirilmesi hedeflenmektedir. Kurulan yeni sistem ile bilgilerin güvenilirliğinin artırılması, denetim süreçlerinin kolaylaştırılması ve tüm paydaşlar için daha izlenebilir bir veri yapısının oluşturulması amaçlanmaktadır. Uluslararası sivil havacılık standartlarına katkı sağlayacak bu sistemin, havacılık otoriteleri arasında örnek gösterilebilecek yenilikçi uygulamalardan biri olması hedeflenmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Havacılık, Teknoloji, Ulaşım, Güncel, Pilot, Son Dakika

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