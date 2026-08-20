Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Peru'nun güneyindeki And Dağları'nda korkutan bir deprem meydana geldi.

7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre deprem, yerel saatle 13.00'te, Ayacucho bölgesindeki Upahuacho kentinin 38 kilometre kuzeybatısında kaydedildi. Sarsıntının 66,7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Peru Jeofizik Enstitüsü (IGP) ise depremin büyüklüğünü 7.2 şiddetli olarak duyurdu.

BAŞKENTTEN DE HİSSEDİLDİ

Şiddetli sarsıntı, Peru'nun güneyindeki Ica ve Arequipa'nın yanı sıra başkent Lima'da da hissedildi. Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşanırken, herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DAĞLARI YERİNDEN OYNATTI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin merkez üssüne yakın Upahuacho'daki dağlık bölgede sarsıntının ardından toprak kayması meydana geldiği görüldü.

Yetkililerin bölgede olası hasar ve depremin yol açabileceği ikincil tehlikelere ilişkin incelemelerinin sürdüğü bildirildi.

KOLOMBİYA VE VENEZUELA'DA FELAKET YAŞANMIŞTI

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde en az 312 kişi hayatını kaybederken, sarsıntı Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Venezuela'da ise 24 Haziran'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem, özellikle La Guaira ve Caracas çevresinde büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde 6 bin 125 kişi hayatını kaybetti.