Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybedenlerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar adlı kardeşler olduğu belirlendi. Kayıp olan dördüncü kardeş Bilgenur Sakar'ı arama çalışmalarına ise sabah yeniden başlanacak.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi'nde bulunan Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de görüldü.

KARDEŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI 

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede üzerlerinde kıyafetleri bulunduğu belirlenen 3 kişinin kimlikleri yapılan incelemelerin ardından tespit edildi.

Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp

Cansız bedenlerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar adlı üç kardeşe ait olduğu belirlendi. 3 kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp

KAYIP KARDEŞ ARANIYOR

Öte yandan kayıp olan dördüncü kardeş Bilgenur Sakar’ı arama çalışmaları, hava koşulları ve karanlık nedeniyle ara verilmesinin ardından sabah yeniden başlayacak

Kaynak: İHA

Cevher Dudayev, Muhammed Ali, 3. Sayfa, Kocaeli, Darıca, Yaşam, Yerel, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Parti’nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek Yeni Parti'nin kongre takvimi belli oldu: Süreç nasıl işleyecek?
ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti ABD Kamu Borcu 40 Trilyon Doları Geçti
Fatih’te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı Fatih'te midyeciyle tartışan şüpheli, kavgayı ayırmaya çalışan midyecinin kız kardeşini bıçakladı
Zeytinburnu’nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Zeytinburnu'nda gemi personeli zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
“Süt Kardeşler“ filmi gerçek oldu: Mahalleli Gulyabani nöbetinde "Süt Kardeşler" filmi gerçek oldu: Mahalleli Gulyabani nöbetinde
Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu Osmaniye’de acı olay: Sumak toplamaya giden yaşlı kadın ölü bulundu
Baas rejimi generali İsa, Lübnan’dan Suriye’ye iade edildi Baas rejimi generali İsa, Lübnan'dan Suriye'ye iade edildi
Trump, İran’a yönelik “eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon“ ilan etti Trump, İran'a yönelik "eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon" ilan etti

23:57
Şehir ayağa kalktı Ünlü teknik adamdan kadın gazetecilere tepki çeken sözler
Şehir ayağa kalktı! Ünlü teknik adamdan kadın gazetecilere tepki çeken sözler
23:37
İBB davasında savunma yapan sanık Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi
İBB davasında savunma yapan sanık Kameroğlu: AVM otoparkı için 5 milyon Euro rüşvet istendi
23:20
Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard’ın son durumunu açıkladı
Vinzenco Italiano sakatlık yaşayan Trossard'ın son durumunu açıkladı
22:38
Yalova’da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu
Yalova'da korkunç olay: 8 aylık hamile eşini öldürüp kendini vurdu
21:55
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
Peru’da 7,2 büyüklüğünde deprem
21:54
Salah da yeterli olmadı Trabzonspor kendi evinde mağlup
Salah da yeterli olmadı! Trabzonspor kendi evinde mağlup
21:50
Kara Kartal’a yan bakılmıyor Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
Kara Kartal'a yan bakılmıyor! Beşiktaş fişi ilk maçtan çekti
21:37
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran’a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
ABD Hazine Bakanı Bessent: İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 00:40:13. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.