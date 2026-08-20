Kocaeli'de sahile vuran 3 ceset kardeşlere ait çıktı: 4'üncü kardeş kayıp

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Cami Mahallesi'nde bulunan Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili'nde kıyıya vuran 2 kadının cansız bedeni bulundu. Kısa süre sonra aynı bölgede bir erkeğe ait cansız beden de görüldü.

KARDEŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler tarafından yapılan ilk incelemede üzerlerinde kıyafetleri bulunduğu belirlenen 3 kişinin kimlikleri yapılan incelemelerin ardından tespit edildi.

Cansız bedenlerin Muhammed Ali Sakar, Gülşah Sakar ve Belinay Sakar adlı üç kardeşe ait olduğu belirlendi. 3 kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KAYIP KARDEŞ ARANIYOR

Öte yandan kayıp olan dördüncü kardeş Bilgenur Sakar’ı arama çalışmaları, hava koşulları ve karanlık nedeniyle ara verilmesinin ardından sabah yeniden başlayacak