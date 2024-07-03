UEFA, Merih Demiral'ın bozkurt işaretli gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı - Son Dakika
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UEFA, Merih Demiral'ın bozkurt işaretli gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında 2 gol atan Merih Demiral'ın bozkurt işaretli gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı. UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarıyla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

03.07.2024 14:03
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(İSTANBUL) UEFA, Merih Demiral hakkında Avusturya maçındaki "bozkurt" işaretli gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

Almanya'nın Leipzig kentinde dün akşam oynanan EURO 2024 son 16 turu maçında Avusturya'ya filelerine 2 gol birden atarak A Milli Futbol Takımını çeyrek finale taşıyan Merih Demiral hakkında UEFA, bozkur işaretli gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır. Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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