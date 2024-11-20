Uganda'da Muhalif Lider Gözaltında

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Uganda'da muhalif lider Kizza Besigye'nin ordu tarafından gözaltına alındığı ve yarın askeri mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Uganda Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Felix Kulayigye, Besigye'nın gözaltına alındığını açıkladı.

Hafta sonu Kenya'nın başkenti Nairobi'ye giden ve daha sonra haber alınamayan muhalif lider Besigye'nin avukatı Erias Lukwago, muhalif liderin Makindye kentinde gözaltında tutulduğunu söyledi.

Lukwago, hukuk ekibinin Besigye için bekleyişini sürdürdüğünü belirtti.

Muhalif Besigye'nin eşi ve Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) İcra Direktörü Winnie Byanyima, hükümetten eşinin serbest bırakılmasını talep etti.

Byanyima, "Eşim cumartesi günü Martha Karua'nın kitap tanıtımı için gittiği Nairobi'de kaçırıldı. Şu anda Kampala'da askeri bir hapishanede olduğu bilgisini aldım. Biz, ailesi ve avukatları olarak onu görmek istiyoruz. O bir asker değil. Neden askeri bir hapishanede tutuluyor?" ifadelerini kullandı.

Yarın hakim karşısına çıkacağı belirtilen Besigye'nin gözaltında tutulduğu bina çevresinde de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ifade edildi.

Geçmişte, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin özel doktoru olan Besigye, ülkenin önemli muhalif liderlerinden biri. Besigye, daha önce de gözaltına alınmış veya tutuklanmıştı.