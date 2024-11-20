Ukrayna'da Savaş İle İlgili Görüşler Değişti - Son Dakika
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Ukrayna'da Savaş İle İlgili Görüşler Değişti

Ukrayna'da yapılan ankette katılımcıların %52'si savaşı müzakerelerle sona erdirmek istiyor.

20.11.2024 14:48
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Ukrayna'da yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 52'si, Rusya ile savaşın müzakere edilerek "ivedilikle" sona erdirilmesini istediklerini belirtti.

Gallup araştırma şirketi tarafından yapılan anket, Ukraynalıların savaşa bakış açılarında büyük değişiklik olduğunu ortaya koydu.

Rusya ile savaşın devamını 2022'deki bir ankette katılımcıların yaklaşık yüzde 73'ü, 2023'te ise yüzde 63'ü desteklerken bu yılın ağustos ve ekim aylarında yapılan ankete katılan kişilerin yüzde 52'si, Moskova ile savaşın müzakere edilerek "ivedilikle" sona erdirilmesini istediklerini ifade etti.

Ankete katılanların yüzde 38'i ülkelerinin "zafer elde edene kadar" savaşı sürdürmesi gerektiğine inanırken bu görüş, savaşın yoğunlaştığı Ukrayna'nın doğusunda yüzde 27'lere kadar düşüş gösterdi.

Ankete göre, savaşın derhal sona ermesi için müzakereyi destekleyen Ukraynalıların yarısından fazlası, ülkelerinin barış karşılığında bazı toprakları devretmeye açık olması gerektiğini savunuyor.

2022 ve 2023'te, savaşa devam etmeyi destekleyen Ukraynalıların büyük çoğunluğu (yüzde 92 ve yüzde 93), zaferi "Kırım da dahil olmak üzere, 2014'ten bu yana kaybedilen tüm toprakları geri almak" olarak görürken bu yıl bu oran yüzde 81'e geriledi.

Öte yandan, ankette savaşın hızlı bir şekilde müzakerelerle sona erdirilmesini destekleyen katılımcılar, Avrupa Birliği ülkeleri ve Birleşik Krallık'ın bu müzakerelerde rol almasını istedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da Savaş İle İlgili Görüşler Değişti - Son Dakika

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