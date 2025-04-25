Ukrayna'da Sivil Kayıplar Artıyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Ukrayna Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, "BM'nin Ukrayna'daki İnsan Hakları İzleme Misyonunun bildirdiğine göre, ülkedeki sivil kayıplar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 daha fazla." dedi.

Billing, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Rus ordusunun Ukrayna'daki ölümcül saldırılarının yılın başından bu yana endişe verici şekilde yoğunlaştığına dikkati çeken Billing, dün başkent Kiev'e yönelik saldırıda 12 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını ve evlerin zarar gördüğünü anımsattı.

Billing, son haftalarda Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine yönelik saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğüne ve altyapının zarar gördüğüne işaret ederek "BM'nin Ukrayna'daki İnsan Hakları İzleme Misyonunun bildirdiğine göre, ülkedeki sivil kayıplar, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 daha fazla." ifadesini kullandı.

BMMYK'nin, saldırılardan etkilenenlerin iyileşmelerine ve hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olduğunu kaydeden Billing, "Bu kritik programlar için fon sağlayan hükümetimize ve özel sektör ortaklarımıza minnettarız ancak etkilenen insanlardan ve yetkililerden gelen çağrılara zamanında ve öngörülebilir bir yanıt sağlamak için daha fazlasına ihtiyaç var. BMMYK ve ortakları, gerekli fonu aldığı takdirde verimli bir şekilde hizmet sunma kapasitesine ve erişimine sahip." diye konuştu.