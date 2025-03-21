Ukrayna'dan Rus Petrol Deposuna Saldırı

MOSKOVA, 21 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya ait bir petrol deposunu vurarak enerji altyapısına yönelik öngörülen 30 günlük ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, perşembe günü Rusya'nın Channel One televizyon kanalına yaptığı açıklamada ateşkesi öneren ABD'nin, Ukrayna'yı eylemlerinden sorumlu tutması gerektiğini belirtti.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan Kavkazskaya köyü yakınlarındaki bir petrol deposuna insansız hava araçları ile saldırı düzenlemişti.

Yerel yetkililerin perşembe akşamı yaptıkları açıklamada yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump bu hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump ve Putin, "barışa doğru atılacak adımların enerji ve altyapı ateşkesiyle başlaması" konusunda mutabık kaldı. Trump ve Zelenskiy ise "enerji altyapısı tesislerine" yönelik kısmi bir ateşkes üzerinde anlaştı.

Ukrayna tarafı da Rusya'yı taahhütlerini ihlal etmekle suçladı. Putin'in Trump ile yaptığı telefon görüşmesinden saatler sonra Zelenskiy, Sumy'deki bir hastane de dahil olmak üzere "özellikle sivil altyapıya yönelik saldırılar" düzenlendiğini söyledi.

Bölge valisinin aktardığına göre Rus güçleri perşembe günü geç saatlerde Ukrayna'nın Odesa kentine insansız hava araçlarıyla geniş çaplı bir saldırı düzenledi. Saldırıda üç kişi yaralandı, bir apartman ve bir alışveriş merkezi hasar gördü.