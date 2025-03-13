Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı Kabul Etti

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı kabul etti. Yumaklı görüşmede, "Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin güçlendirilmesi, adil ve kalıcı barışın tesisi ile savaş sonrası yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımların gündeme geldiğini" bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ukrayna'daki temasları kapsamında beraberindeki heyetle Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yumaklı, "Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, adil ve kalıcı barışın tesisi ile savaş sonrası yeniden inşa sürecinde atılması gereken adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgemizdeki sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi ve ikili ilişkilerimizin daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.