Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kendi şartlarıyla bitireceklerini söyledi - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kendi şartlarıyla bitireceklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı\'nı kendi şartlarıyla bitireceklerini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kendi şartlarıyla bitireceklerini ve savaşın sonucunda Rusya'nın yol açtığı zararı ödemesi gerektiğini belirtti. Zelenskiy, Avrupa'nın savaşsız bir kıta olması gerektiğini vurgulayarak, Rusya'nın Ukrayna'yı bölmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Ayrıca, Ukrayna Barış Zirvesi'ne dünyanın her yerinden temsilcinin katılacağını ve diplomasiye şans vermek istediklerini ifade etti.

11.06.2024 18:53
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kendi şartlarıyla bitireceklerini söyledi.

Zelenskiy, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı"nın açılışına katıldıktan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile basın toplantısı düzenledikten sonra Federal Meclis'te konuşma yaptı.

Ukrayna'ya yaptığı ve yapacağı yardımlardan dolayı Almanya'ya teşekkür eden Zelenskiy, Avrupa'nın savaşın olmadığı bir kıta olması gerektiğini dile getirdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çocuklara miras bırakmayacaklarını belirten Zelenskiy, "Bu savaşı kendi şartlarımızla bitireceğiz. Dünyadaki her insanın anlayabileceği şartlarda." dedi.

Zelenskiy, savaşın kimin kazandığına şüphe bırakmayacak şekilde sona ermesini isteyerek, Rusya'nın yol açtığı tüm zararı ödemesi gerektiğini söyledi.

"Uzlaşma zamanı sona erdi. Putin anlaşma yerine cinayeti seçtiğinde bu sona ermişti." diyen Zelenskiy, Rus hükümetinin arkasında çok sayıda mezarlık bıraktığını aktardı.

Rusya'nın Avrupa'da ilerleyişini sürdürmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getiren Zelenskiy, "Putin'in bu savaşı şahsen kaybetmesi hepimizin ortak çıkarınadır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'yı bölmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Zelenskiy, "Bölünmüş Avrupa hiçbir zaman barışçıl olmadı. Bölünmüş Almanya asla mutlu olmadı." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı bölme ve ülkede bir duvar oluşturma girişimlerine karşı Ukraynalıların neden bu kadar mücadele ettiğini Almanların kendi deneyimlerinden anlayabildiğini kaydetti.

Rusya'nın hedeflerini ve hayallerini değiştirmeye zorlanması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu mümkün. Çünkü yıkılmayacak duvar yok." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 15-16 Haziran'da İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne de değinerek, zirveye dünyanın her yerinden temsilcinin katılacağını söyledi.

"Diplomasiye bir şans vermek istiyoruz." diyen Zelenskiy, Ukrayna'nın hiçbir zaman yalnızca silahların gücüne güvenmediğine dikkati çekti.

Zelenskiy'nin konuşma sırasında Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ve Başbakan Scholz da mecliste yer aldı.

BSW ve AfD partileri Zelenskiy'i protesto etti

"Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi milletvekilleri, Zelenskiy'nin konuşması öncesinde genel kurulda yer almadı. Almanya için Alternatif (AfD) Partisi sırlarında ise sadece 4 milletvekili bulundu.

AfD Eş Başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, yaptıkları ortak açıklamada, Zelenskiy'nin görev süresinin 21 Mayıs'ta sona erdiği ve Ukrayna'nın artık "bir savaş başkanına" değil, ölümlerin durması ve ülkenin bir geleceği olması için müzakere etmeye istekli "barış başkanına" ihtiyaç duyduğu belirtilerek, "Kamuflajlı bir konuşmacıyı dinlemeyi reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

BSW'nin açıklamasında ise Zelenskiy'nin son derece tehlikeli şekilde gerilimi tırmandırmaya katkıda bulunduğu aktarılarak, bu nedenle Federal Meclisi'te özel bir oturumda onurlandırılmaması gerektiği kaydedildi.

Zelenskiy'nin ziyareti sebebiyle Federal Meclis çevresinde geniş güvenlik önlemeleri alındı. Polis botları Federal Meclis'in yakınından akan Spree Nehri'nde devriye gezerken, genel kurul salonu polis köpekleriyle de arandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kendi şartlarıyla bitireceklerini söyledi - Son Dakika

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