Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri Çağrısı - Son Dakika
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Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri Çağrısı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna'da kalıcı barış için güvenlik garantileri gerektiğini vurguladı.

20.02.2025 19:18
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'da kalıcı barışı güvence altına almak için sağlam güvenlik garantilerine ihtiyaç olduğunu, bu tür bir barışa varılması için ise Ukrayna'nın elinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ile ortak basın toplantısında konuşan Rutte, "Hepimiz Ukrayna'ya karşı korkunç saldırganlığın sona ermesini istiyoruz ve varılan herhangi bir anlaşmanın Rusya'nın bir daha asla Ukrayna'nın bir kilometrekarelik toprağını almaya çalışmayacağı kalıcı bir barış getirmesi hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

"Bu, sağlam güvenlik garantileri gerektirecek." diyen Rutte, NATO müttefiklerinin bunun ne anlama gelebileceğini aktif olarak tartıştığını söyledi.

Rutte, Avrupa'nın Ukrayna'da barışı sağlamadaki "hayati rolünün" altını çizerek, "Bu konuda ABD yönetimiyle her düzeyde yakın temas halindeyiz ve hepimiz Ukrayna'da kalıcı barışa ihtiyacımız olduğu konusunda hemfikiriz." diye konuştu.

Genel Sekreter, "Aynı zamanda İttifak olarak Ukrayna'nın elini güçlendirmeye devam etmeliyiz ki müzakere masasına güçlü bir konumda oturabilsin." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da savaşın sonlandırılması konusu son günlerde ABD ve Avrupa'nın odak noktasında yer alıyor.

ABD'de Donald Trump yönetimi, barış görüşmelerinde Avrupa Birliği'nin (AB) yer almaması ancak savaş sonrasında Rus saldırganlığının tekrarlanmaması için güvenlik garantilerinin NATO tarafından değil, Avrupa ülkelerince verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Savunma harcamaları ile üretimini artırma konusunda ABD'nin baskısıyla karşı karşıya olan Avrupa ülkeleri ise buna hazır ve istekli olduğu yönünde açıklamalar yapıyor.

Kaynak: AA

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