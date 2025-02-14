Ukrayna'nın NATO Süreci Uzun Sürecek - Son Dakika
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Ukrayna'nın NATO Süreci Uzun Sürecek

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin uzun bir süreç olacağını belirtti.

14.02.2025 01:47
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İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Ukrayna'nın bugün, NATO'ya üyelik sürecinin uzun bir zaman alacağını anladığını söyledi.

Crosetto, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısının ardından İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Crosetto, "Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda ABD kendi tutumunu ortaya koydu. Ancak birçok ülke bu tutuma katılmadığını ifade etti." dedi.

Crosetto, tarihin kendilerine daha önce bazı ülkeler için üyelik süreci çok uzun yıllar aldığını gösterdiğini belirterek, "Ukrayna bugün bu sürecin uzun olacağını anladı. Adımlar sırayla atılmalı; öncelikle barışı sağlamalı ve Ukrayna'ya yeniden hayata dönebilmesi için güvence vermeliyiz. Daha sonra diğer konuları konuşuruz." diye konuştu.

Bakan Crosetto, Ukrayna'da bir barış gücü misyonu konusundaki görüşmelerin henüz başlamadığını dile getirerek, "Eğer bu tartışma başladığında, sadece Avrupa ülkeleri olarak böyle bir misyona gitmenin bir intihar olacağını söylerim. Bu, Birleşmiş Milletler'in (BM) himayesinde veya en azından Avrupa dışındaki ülkelerin de dahil olduğu bir girişim olmalıdır; Arap ülkeleri, Hindistan ve diğer milletlerin de yer alması gerekir." ifadelerini kullandı.

Crosetto, İtalya olarak Avrupa'nın ötesine geçen bir misyonun parçası olmaya hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

" Lübnan'da yaptığımız gibi, Gazze'de yapmaya hazır olduğumuz gibi, uluslararası barış misyonlarımızda kullandığımız aynı yöntemi burada da uygulamalıyız. Çok taraflı kuruluşlara güç kazandırmalıyız. BM'yi yeniden canlandırmalı ve son on yılda kaybettiği siyasi gücü geri kazandırmalıyız. Bu, BM'nin insanlık ve dünya için yeniden önemli bir aktör haline gelmesi adına bir fırsat olabilir."

Savunma harcamaları konusu

Brüksel'deki toplantının gündeminde yer alan savunma harcamalarının artırılması konusuna da değinen Crosetto, "Biz, birçok ülke için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 5'ini savunmaya ayırma hedefinin ulaşılması imkansız bir hedef olduğunu defalarca dile getirdik. Ancak ulaşmamız gereken asıl hedef, NATO'ya vadettiğimiz savunma kapasitesi taahhüdüdür." dedi.

Crosetto, öncelikle bu taahhüt ettikleri kapasiteyi sağlamaları ve kendi güvenliklerini düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Bu yüzde 2'nin ötesine geçen bir yükümlülüktür. Rakamlar konusunda GSYİH'nin yüzde 3'ünden fazlası konuşuluyor ve neredeyse tüm ülkeler bu konuda hemfikir. Ancak biz herhangi bir taahhütte bulunmadık çünkü burası bunu tartışmak için uygun bir yer değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın NATO Süreci Uzun Sürecek - Son Dakika

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