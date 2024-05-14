Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısında 15 kişi öldü - Son Dakika
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Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısında 15 kişi öldü

Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 10 katlı apartmanın bir bölümünün çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 17 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

14.05.2024 00:27
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- Ukrayna'nın Rusya'ya saldırısında 15 kişi öldü

BELGOROD - Ukrayna'nın Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 10 katlı apartmanın bir bölümünün çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın sınırdaki Belgorod kentine dün gerçekleştirdiği hava saldırısında bilanço artıyor. Ukrayna'ya ait Tochka balistik füzesinin parçalarının düşmesi sonucu bir bölümü çöken 10 katlı apartmanın enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sonucunda 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 17 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

Saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalarda ve araçlarda hasar meydana geldiğini kaydedilirken bazı elektrik direklerinin yıkıldığı aktarıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'nın Belgorod'u 12 füzeyle hedef aldığını açıklamıştı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada ise saldırının "barbarca" olduğu ifade edilerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırı hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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