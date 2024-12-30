Ukrayna ve Suriye Liderlerinden Kritik Görüşme

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(ANKARA) - Suriye'nin fiili lideri Ahmed el- Şara, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andri Sybiha ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Suriye devlet haber ajansının bildirdiğine göre, Suriye'nin fiili lideri Ahmed el-Şara, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andri Sybiha liderliğindeki üst düzey bir Ukrayna heyetiyle dün bir araya geldi. Görüşmelerle ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, daha önce "Ülkesinin Rusya'nın yakın müttefiki olan Suriye'ye ilk parti gıda yardımını gönderdiğini" açıklamıştı.

Zelensky, Kiev'in Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ile iş birliği içinde yürüttüğü insani yardım amaçlı "Ukrayna'dan Tahıl" girişimi kapsamında 500 ton buğday ununun Suriye'ye doğru yola çıktığını söylemişti. Küresel bir tahıl ve yağlı tohum üreticisi ve ihracatçısı olan Ukrayna, yeni dönemde Suriye ile ilişkilerini düzeltmek istediğini bildirmişti.

Yaklaşık üç yıldır Rusya ile savaşan Ukrayna, Orta Doğu ülkelerine buğday ve mısır ihraç ederken, Beşar Esad döneminde Rusya'dan gıda ithal eden Suriye'ye ihracat yapmıyordu.

Batı medyasına konuşan Rus ve Suriyeli kaynaklar, "Rusya'nın Suriye'ye buğday sevkiyatının Şam'daki yeni hükümetle ilgili belirsizlik ve ödemelerdeki gecikmeler nedeniyle askıya alındığını" açıklamıştı.

Ahmed el-Şara'ya bağlı grup olan Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) önderliğindeki muhaliflerin Esad'ı devirmesi, Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin geleceğinin ne olacağına ilişkin soruları gündeme getirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın askeri üslerinin statüsünün Şam'daki yeni yönetimle yapılacak müzakerelerin konusu olacağını söyledi.

Şara ise yaptığı açıklamada, "Suriye'nin Rusya ile ilişkilerinin ortak çıkarlara hizmet etmesi gerektiğini" dile getirirken, "Rusya'nın, Orta Doğu ülkesiyle uzun yıllara dayanan ilişkilerine yakışmayacak bir şekilde Suriye'den çıkmasını istemiyoruz" dedi.

Arap ve Batı medyasında yer alan haberlerde, Şara ve Sybiha görüşmesinin Ukrayna'nın Suriye'ye gıda yardımı göndermesi ile Rusya'nın askeri birliklerinin Suriye topraklarındaki akıbeti üzerine gerçekleştirildiği ileri sürüldü.